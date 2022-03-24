Rus askerlerin yeni savaş yöntemi dehşete düşürdü! Kocasını öldürdükleri Ukraynalı kadına cinsel şiddet uyguladılar! - Son Dakika
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Rus askerlerin yeni savaş yöntemi dehşete düşürdü! Kocasını öldürdükleri Ukraynalı kadına cinsel şiddet uyguladılar!

24.03.2022 11:21
Rus askerlerin yeni savaş yöntemi dehşete düşürdü! Kocasını öldürdükleri Ukraynalı kadına cinsel şiddet uyguladılar!

Rusya-Ukrayna savaşının 29. gününde, bölgeden korkunç haberler gelmeye devam ediyor. Ukrayna'dan şaşkınlık yaratan bir iddia geldi. Rus askerlerinin, yeni bir savaş silahı olarak cinsel şiddete yöneldiği açıklandı. Konu hakkında ilk resmi soruşturma başlatıldı.

Ukrayna'da savaş ve yoğun etkileri sürerken, çatışmalar ve saldırılar da hala devam ediyor. Bölgeden gelen haberlere bir yenisi daha eklendi. Rus işgalci birliklerinin Ukrayna halkına karşı yeni bir silah olarak cinsel şiddeti kullandığı bildirildi. Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova'nın ihbar etmesiyle, ülkenin ilk resmi cinsel şiddet soruşturmasını açıldı.

Daily Mail İngiltere'ye göre, Venediktova, Kiev'in doğusundaki Brovary'de iki askerin bir kadına saldırdığını açıkladı.

ÇOCUKLARINI SİLAHLA TEHDİT ETTİLER

Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova Rus askerlerinin Kiev'in doğusunda bir kadının kocasını öldürüp karısına cinsel şiddet uygulandığının bildirilmesinin ardından ülkenin ilk resmi cinsel şiddet soruşturmasını açtı. Askerlerden birinin kimliğinin belirlendiği ve her yerde arandığı bildirildi. Venediktova, cinsel saldırının ardından askerlerin, çiftin çocuklarını da silahlarla tehdit ettiğini ifadelerine ekledi.

Rus askerlerin yeni savaş yöntemi dehşete düşürdü! Kocasını öldürdükleri Ukraynalı kadına cinsel şiddet uyguladılar!

''ÖNCE ALMANYA ŞİMDİ UKRAYNA, TARİH TEKERRÜR EDİYOR''

Milletvekili Lesia Vasylenko ise "İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya'da iki milyon insan Ruslar tarafından tecavüze uğradı. Rusya yine tecavüzü bir savaş aracı olarak kullanıyor. Bu sefer Ukrayna'da. Tarih tekerrür ediyor." dedi ve 1945'te Almanya'nın bazı bölgelerinin Sovyetler tarafından gerçekleştirilen işgali hatırlattı.

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Son Dakika Dünya Rus askerlerin yeni savaş yöntemi dehşete düşürdü! Kocasını öldürdükleri Ukraynalı kadına cinsel şiddet uyguladılar! - Son Dakika


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