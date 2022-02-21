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Rus devlet televizyonunda "Savaş kimlerin işine gelir" sorusu sorulduğunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştılar! - Son Dakika

Rus devlet televizyonunda "Savaş kimlerin işine gelir" sorusu sorulduğunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştılar!

21.02.2022 08:29
Rus devlet televizyonunda "Savaş kimlerin işine gelir" sorusu sorulduğunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştılar!

Rusya'dan skandal bir hareket geldi. Rus devlet televizyonunda yayınlanan bir programda "Hangi liderlerin savaşa ihtiyacı var" bölümünde aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa lideri Macron ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın da bulunduğu liderlerin fotoğraflarını paylaştı.

Rusya ile Ukrayna arasında gerilim her ne kadar Rusya Lideri Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden'ın bir zirve için prensipte anlaştığını duyurması ile azalsa da Rusya devlet televizyonunda yayınlanan bir program gerilimi körüklemeye yetti.

SKANDAL LİSTEDE BİRÇOK LİDER YER ALDI

Rusya devlet televizyonu Rossiya 1'de yayınlanan bir programda sunucu, "Hangi liderlerin savaşa ihtiyacı var" diye bölüm hazırladı. Sunucunun hazırladığı listede aralarında birçok lider yer alırken, bunların gerekçeleri de söylendi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

İngiliz Kraliyet ailesi üyelerinden Boris Johnson'a, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emmanuel Macron'a birçok ismin yer aldığı liste sosyal medyada gündem oldu.

DEVLET TELEVİZYONUNDA PUTİN'E YAKIN SUNUCU

Putin'e yandaş olduğu bilinen sunucu Dmitry Kiselyov, Ukrayna ordusunun ülkenin doğusunda binlerce insanı öldürdüğünü öne sürerken, bu gerilimin arkasında da batılı liderlerin olduğunu iddia etti.

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Rus devlet televizyonunda 'Savaş kimlerin işine gelir' sorusu sorulduğunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştılar! Rus devlet televizyonunda "Savaş kimlerin işine gelir" sorusu sorulduğunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştılar! Putin ve Macron'dan önemli adım! Rusya-Ukrayna geriliminde diplomatik çözüm sağlandı Putin ve Macron'dan önemli adım! Rusya-Ukrayna geriliminde diplomatik çözüm sağlandı Putin'in Ukrayna'yı işgal planı dehşete düşürecek! Putin'in Ukrayna'yı işgal planı dehşete düşürecek!

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Son Dakika Dünya Rus devlet televizyonunda 'Savaş kimlerin işine gelir' sorusu sorulduğunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştılar! - Son Dakika Dünya


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