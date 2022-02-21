Rus devlet televizyonunda "Savaş kimlerin işine gelir" sorusu sorulduğunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştılar!

Rusya ile Ukrayna arasında gerilim her ne kadar Rusya Lideri Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden'ın bir zirve için prensipte anlaştığını duyurması ile azalsa da Rusya devlet televizyonunda yayınlanan bir program gerilimi körüklemeye yetti.

SKANDAL LİSTEDE BİRÇOK LİDER YER ALDI

Rusya devlet televizyonu Rossiya 1'de yayınlanan bir programda sunucu, "Hangi liderlerin savaşa ihtiyacı var" diye bölüm hazırladı. Sunucunun hazırladığı listede aralarında birçok lider yer alırken, bunların gerekçeleri de söylendi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

İngiliz Kraliyet ailesi üyelerinden Boris Johnson'a, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emmanuel Macron'a birçok ismin yer aldığı liste sosyal medyada gündem oldu.

DEVLET TELEVİZYONUNDA PUTİN'E YAKIN SUNUCU

Putin'e yandaş olduğu bilinen sunucu Dmitry Kiselyov, Ukrayna ordusunun ülkenin doğusunda binlerce insanı öldürdüğünü öne sürerken, bu gerilimin arkasında da batılı liderlerin olduğunu iddia etti.