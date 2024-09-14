Rus Uçakları Alaska\'da Tespit Edildi

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KUZEY Amerika Havacılık ve Uzay Savunma Komutanlığı (NORAD), dün Alaska Hava Savunma Tanımlama Bölgesi'nde iki Rus askeri uçağının tespit edildiğini açıkladı. Açıklamada, uçakların Amerika ve Kanada hava sahasına girmediği belirtildi.

NORAD'dan yapılan açıklamada, "NORAD 13 Eylül 2024 tarihinde Alaska Hava Savunma Tanımlama Bölgesinde (ADIZ) faaliyet gösteren iki Rus TU-142 askeri uçağını tespit ve takip etti. Rus uçakları uluslararası hava sahasında kalmış ve Amerikan ya da Kanada egemen hava sahasına girmemiştir. Alaska'daki bu Rus faaliyeti düzenli olarak gerçekleşmektedir ve bir tehdit olarak görülmemektedir. Bir ADIZ, egemen hava sahasının bittiği yerde başlar ve ulusal güvenlik adına tüm uçakların hazır bir şekilde tanımlanmasını gerektiren uluslararası hava sahasının tanımlanmış bir uzantısıdır" denildi.

ÇİN VE RUS ASKERİ UÇAKLARI ENGELLENMİŞTİ

NORAD, Temmuz ayında Rusya'ya ait iki Tu-95 bombardıman ve Çin'e ait Xi'an H-6 tipi uçakların Alaska hava sahası yakınlarında engellediğini duyurmuştu. Yapılan açıklamada, "NORAD 24 Temmuz 2024 tarihinde Alaska Hava Savunma Tanımlama Bölgesinde (ADIZ) faaliyet gösteren iki Rus TU-95 ve iki Çin Halk Cumhuriyeti (PRC) H-6 askeri uçağını tespit etti, izledi ve önledi. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'dan NORAD savaş uçakları önleme işlemini gerçekleştirdi. Rus ve PRC uçakları uluslararası hava sahasında kalmış ve Amerikan veya Kanada egemen hava sahasına girmemiştir" ifadeleri kullanılmıştı.

NORAD NEDİR?

NORAD, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada arasında iki uluslu bir komutanlıktır. NORAD, uçakları tespit ve takip etmek ve uygun eylemleri bildirmek için uydular, yer tabanlı ve havadan radarlar ve savaş uçaklarından oluşan katmanlı bir savunma ağı kullanır.