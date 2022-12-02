Sivrisineğin ısırdığı kadının yanağından çıktı! Doktorlar bile şaşırdı - Son Dakika
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Sivrisineğin ısırdığı kadının yanağından çıktı! Doktorlar bile şaşırdı

02.12.2022 21:27
Sivrisineğin ısırdığı kadının yanağından çıktı! Doktorlar bile şaşırdı

Rusya'da sivrisinek tarafından ısırılan kadının yanağından 12 santimetrelik solucan çıkarıldı. Ameliyatı gerçekleştiren doktor 10 yıllık meslek hayatında ilk kez böyle bir şeyle karşılaştığını belirtti. Doktorlar sivrisinek ısırdıktan sonra kadının yanağına yerleşen parazitin büyüyerek solucan haline geldiğini ifade etti.

Rusya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Yanak bölgesinde şişlik ve kaşıntı şikayeti olan 50 yaşındaki kadın, Moskova yakınlarındaki Lyubertsy kasabasında bir hastaneye gitti. Hastayı muayene eden doktorlar ilk başta iyi huylu bir tümörden şüphelendi.

"SOLUCAN BAŞI BULDUK"

Tümörün alınmasına karar verilirken, ameliyata giren doktorlar büyük şaşkınlık yaşadı. Çene-yüz cerrahisi bölüm başkanı Sergey Grevtsev, "Lokal anestezi altında kesi yaptıktan sonra çatlağın kalınlığında bir solucan başı bulduk" dedi.

"12 CM UZUNLUĞUNDA SOLUCAN ÇIKARDIK"

Solucanın faaliyeti nedeniyle kadının yanağında bir iltihaplanma sürecinin geliştiğini ve bunun sonucunda kaşıntıya neden olduğunu söyleyen Grevtsev, "Şiş bölgeyi kestik ve 12 cm uzunluğunda bir solucan çıkardık" ifadelerini kullandı. Grevtsev, bu durumun on yıllık cerrahi pratikte gördüğü ilk vaka olduğunu söyledi.

Rusya'da sivrisineğin ısırdığı kadının yanağından 12 santimetrelik solucan çıktı

SİVRİSİNEK ISIRDIKTAN SONRA KADININ YANAĞINA YERLEŞTİ

Görünüşe göre parazit, helmintiyazis bulaşmış bir sivrisinek tarafından ısırıldıktan sonra kadının yanağına yerleşti. Sağlık bakanlığı bir basın açıklamasında evcil hayvanların da bu enfeksiyonu taşıyabileceğini söyledi.

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