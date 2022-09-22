Putin'in ilan ettiği seferberlik kararı sonrası Rusya karıştı! Polisler, istihbaratçıları protestocu sanıp gözaltına aldılar - Son Dakika
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Putin'in ilan ettiği seferberlik kararı sonrası Rusya karıştı! Polisler, istihbaratçıları protestocu sanıp gözaltına aldılar

22.09.2022 13:42

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi askeri seferberlik kararı sonrası ülkede tansiyon yükseldi. 300 bin yedek askerin göreve çağrılmasıyla binlerce eylemci sokağa inerken 300'den fazla kişi de gözaltına alındı. Polislerin, eylemci sanarak gözaltına aldıkları kişilerin istihbarat personeli çıkması ve kimliklerini göstermeleri sonrasında serbest bırakıldıkları anlar kameralara yansıdı.

Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün açıkladığı kısmi seferberlik kararı sonrasında başlayan protestolarda yüzlerce kişi gözaltına alındı.

1300'DEN FAZLA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İnsan hakları örgütleri seferberlik kararına karşı dün akşam düzenlenen ve binlere kişinin katıldığı gösterilerde 1300'den fazla kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Ülkenin 38 kentinde gösteriler düzenlendiği belirtildi.

GÖSTERİCİLERE 15 YILA KADAR HAPİS CEZASI

İçişleri Bakanı İrina Volk ise protestoları "yasa dışı ve küçük çaplı gösteriler" diye niteledi. Moskova Başsavcılığı, gösterilere katılanların 15 yıla kadar hapis cezası alabileceği uyarısında bulundu.

POLİS İSTİHBARATÇILARI EYLEMCİ SANDI

Protestolar sırasında kaydedilen bir görüntü ise büyük ses getirdi. Rusya'da istihbarat personelleri, göstericilerin arasında önce gözaltına alındılar daha sonra ise kimliklerini gösterdikten sonra serbest kaldılar. Yaşanan o anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

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SON DAKİKA: Putin'in ilan ettiği seferberlik kararı sonrası Rusya karıştı! Polisler, istihbaratçıları protestocu sanıp gözaltına aldılar - Son Dakika
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