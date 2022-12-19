Rusya'dan Yunanistan'a S-300 tepkisi: Tehlikeli planlardan vazgeçin - Son Dakika
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Rusya'dan Yunanistan'a S-300 tepkisi: Tehlikeli planlardan vazgeçin

19.12.2022 20:23

Yunan basınında yer alan ,"Yunanistan, Ukrayna'ya S-300 verecek" iddiaları hakkında konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bu durumu 'kışkırtıcı' olarak değerlendirerek, "Tehlikeli planlardan vazgeçin" uyarısında bulundu.

24 Şubat tarihinden beri devam eden Ukrayna- Rusya savaşı tüm kaosuyla sürüyor. Ukrayna askerleri ve Rus ordusu cephede sert bir şekilde çatışırken, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'dan Yunanistan'a yönelik bir açıklama geldi. Yunanistan'ın, Ukrayna'ya Rus S-300 hava savunma sistemlerini sağlama planlarını "kışkırtıcı" ve "düşmanca" olarak niteleyen Zaharova, tehdit gibi bir uyarıda bulundu.

"GEÇ KALMADAN VAZGEÇİN"

Zaharova, "Bu anlaşmalar, Yunanistan'ın, Rusya'nın izni olmadan tedarik ettiğimiz askeri teçhizatın üçüncü bir ülkeye devredilmesini yasaklıyor. Anlaşmadaki yükümlülüklerin ihlali, kaçınılmaz sonuçlar yaratacak, Yunanistan'ın savunma kapasitesini zayıflatacak. Bu, Yunan tarafının silah ticareti alanındaki uluslararası kısıtlamalara kayıtsız kaldığını gösteriyor. Kiev'e gönderilen tüm askeri teçhizat, Rusya güçlerince zamanında takip edilerek imha edilecek. Geç kalmadan tehlikeli planlardan vazgeçilebilir. Yunan yönetimini, sorumlu olması gerektiği konusunda uyarıyoruz." dedi.

UKRAYNA ORDUSU'NUN KAYBI NE KADAR?

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya ile savaşta 10 ile 13 bin arasında Ukrayna askerinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Podolyak, "Verilere göre 10 ile 13 bin arasında asker kaybı var." dedi.

AB: 100 BİNDEN FAZLA UKRAYNA ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından Ukrayna'da Rusya'ya karşı devam eden savaşla ilgili görüntülü mesaj yayımlayarak, "Şimdiye kadar 20 binden fazla sivilin ve 100 binden fazla Ukrayna ordusu mensubunun öldürüldüğü tahmin ediliyor." demişti.

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Son Dakika Dünya Rusya'dan Yunanistan'a S-300 tepkisi: Tehlikeli planlardan vazgeçin - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya'dan Yunanistan'a S-300 tepkisi: Tehlikeli planlardan vazgeçin - Son Dakika
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