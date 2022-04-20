Rusya, kıtalararası balistik füze testi gerçekleştirdi! ABD'den hemen açıklama geldi - Son Dakika
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Rusya, kıtalararası balistik füze testi gerçekleştirdi! ABD'den hemen açıklama geldi

20.04.2022 22:28

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Rusya Savunma Bakanlığı, Plesetsk Uzay Üssü'nden yaptığı fırlatma ile Sarmat adlı kıtalararası balistik füzeyi test etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Pentagon, Rusya'nın Yeni START Anlaşması kapsamında kıtalararası balistik füze denemesi yaptığını ABD'ye bildirdiğini, bunun ABD ve müttefiklerine tehdit oluşturmadığını ifade etti.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Rusya Savunma Bakanlığı, TSİ 15:12'de, Arhangelsk bölgesindeki Plesetsk Uzay Üssü'nden, Sarmat adlı kıtalararası balistik füzenin ilk fırlatma testini gerçekleştirdi.

"BİZİ TEHDİT EDENLERİ BİR KEZ DAHA DÜŞÜNDÜRECEK"

Rusya'nın Kamçatka Adası'ndaki hedefe ateşlenen balistik füzenin fırlatma emrini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin verdi. Putin video konferans yoluyla düzenlenen toplantıda balistik füzeyle ilgili, "Sarmat kıtalararası balistik füzesinin başarıyla fırlatılmasından dolayı sizi tebrik ediyorum. Bu Rus ordusunun gelişiminde önemli bir olaydır. Bu füze en yüksek taktik ve teknik özelliklere sahip ve tüm modern füzesavar savunma araçlarının üstesinden gelebiliyor. Dünyada benzerleri yok ve uzun bir süre olmayacak. Bu gerçekten eşsiz silah ve silahlı kuvvetlerimizin muharebe potansiyelini güçlendirecek. Rusya'nın dış tehditlere karşı güvenliğini temin edecek ve bu silah, saldırgan söylemlerin hararetiyle bizi tehdit etmeye çalışanları bir kez daha düşündürtecek" dedi.

Rusya, kıtalararası balistik füze testi gerçekleştirdi! ABD'den ilk açıklama geldi

"DÜNYADAKİ EN UZUN MENZİLLİ FÜZEDİR"

Füze testi ile ilgili açıklama yapan Rusya Savunma Bakanlığı ise, füzenin Kamçatka Adası'ndaki Kura Eğitim Sahası'nda belirlenen hedefin tam isabet ile vurduğunu aktararak, "Sarmat, ülkemizin stratejik nükleer kuvvetlerinin savaş gücünü önemli ölçüde artıracak, dünyadaki en uzun menzilli hedefleri imha eden en güçlü füzedir" dedi.

Rusya, kıtalararası balistik füze testi gerçekleştirdi! ABD'den ilk açıklama geldi

1988 YILINDA GELİŞTİRİLDİ

Sarmat balistik füzesinin, Rusya'ya ait 1988 yılında geliştirilen Voyevoda balistik füzesinin yerini alacağı belirtilirken, Sarmat balistik füzesinin kuzey ve güney kutup hedeflerini aşabildiği ve 11 ile 18 bin kilometre menzili olduğu tahmin ediliyor.

PENTAGON: ABD VE MÜTTEFİKLERİNE TEHDİT OLUŞTURMUYOR

Pentagon Sözcüsü John Kirby, bir grup gazeteciye Rusya'nın kıtalararası balistik füze denemesine ilişkin açıklamada bulundu. Kirby, "Rusya, Yeni START antlaşması yükümlülükleri kapsamında, Kıtalararası Balistik Füze Denemesi yapmayı planladığını, ABD'ye gerektiği gibi bildirdi. Bu tür denemeler rutindir. ve bu, bir sürpriz değildi. Denemeyi, ABD veya müttefikleri için bir tehdit olarak görmedik." ifadelerini kullandı.

SARMAT FÜZESİ

Rusya, 1988'den beri envanterinde bulundurduğu, Batılı devletlerin "Şeytan" olarak nitelendirdiği kıtalararası balistik füze Voyevoda'nın ikamesi için Sarmat'ı geliştirdi. 2010'dan beri üzerinde çalışılan, Voyevoda'dan daha fazla nükleer başlık taşıyabilen, daha yüksek menzile sahip füzenin, Kuzey ve Güney kutuplarını geçerek hedefe ulaşabilme kabiliyeti bulunuyor. Sarmat'ın, yaklaşık 200 tonluk ağırlığı ve kısa süreli aktif uçuş özellikleriyle, mevcut füze savunma sistemleri tarafından engellenmesinin imkansız olduğu ileri sürülüyor. Askeri uzmanlar, Sarmat'ın 11 bin ila 18 bin kilometrelik bir menzile sahip olduğunu belirtiyor.

YENİ START ANLAŞMASI

ABD'nin Sovyet Rusya ile 1991'de ve Rusya Federasyonu ile 1993'te imzaladığı Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşmaları'nın (START 1 ve START 2) uzantısı niteliğindeki "Yeni START" anlaşması, Washington ile Moskova arasında yürürlükteki son nükleer anlaşma olma niteliğini taşıyor. Anlaşma, uzun menzilli nükleer silah başlıklarına ve füzelere kısıtlama getiriyor. 5 Şubat 2011'de devreye giren, Nisan 2021'de sona eren 10 yıllık anlaşmanın süresi 5 yıl uzatılmıştı.

Rusya, kıtalararası balistik füze testi gerçekleştirdi! ABD'den hemen açıklama geldi
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Tam Gemi Şok Denemeleri, Rusya Devlet Başkanı, Balistik Füze, Rusya, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Rusya, kıtalararası balistik füze testi gerçekleştirdi! ABD'den hemen açıklama geldi - Son Dakika


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