Rusya Mariupol'de gövde gösterisine hazırlanıyor: 9 Mayıs Zafer Bayramı için büyük tören yapılacak - Son Dakika
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Rusya Mariupol'de gövde gösterisine hazırlanıyor: 9 Mayıs Zafer Bayramı için büyük tören yapılacak

06.05.2022 08:05
Rusya Mariupol'de gövde gösterisine hazırlanıyor: 9 Mayıs Zafer Bayramı için büyük tören yapılacak

Rusya'da Kızıl Ordu'nun 1945'te Nazi Almanyası'nı yenmesinin yıl dönümü olarak kutlanan 9 Mayıs'ta Devlet Başkanı Vladimir Putin'in halkına göstermelik bir "zafer" istediği konuşuluyor.

9 Mayıs kutlamalarında Ukrayna'nın büyük oranda Rus kontrolüne geçen Mariupol kentinin büyük rol oynaması planlanıyor.

Rusya Mariupol'de gövde gösterisine hazırlanıyor: 9 Mayıs Zafer Bayramı için büyük tören yapılacak

The Guardian'ın haberine göre Rus bombardımanının büyük bölümünü yıktığı şehre Zafer Günü kutlamaları için Kremlin'den yetkililer ve Putin'in propaganda makinesinin dişlileri gitti. Şehirde bina enkazları 9 Mayıs için temizlenirken Rusya yanlısı heykellerin inşasına başlandı.

AZOVSTAL KUŞATILMIŞ DURUMDA

Ukrayna askerlerinin şehirdeki son kalesi olan Azovstal çelik imalat tesisinde çatışmaların devam ettiği belirtiliyor. Rus askerlerinin çarşamba itibariyle tesise girdiği söylenmişti.

Rusya Mariupol'de gövde gösterisine hazırlanıyor: 9 Mayıs Zafer Bayramı için büyük tören yapılacak

Putin, geçen haftalarda tesisin çevresinin "bir sineğin bile geçemeyeceği şekilde kuşatılmasını istemişti. Ukrayna askerleri ise Rus askerlerinin 9 Mayıs Zafer Günü'nden önce son kaleyi de düşürmek için saldırı halinde olduğunu belirtiyor.

ŞEHİRDE TEMİZLİK YAPILIYOR

Ukrayna istihbaratı, Rusya'nın Mariupol'de bir geçit töreni yapmayı planladığını ifade etti. Ukrayna Savunma Bakanlığı açıklamasında, "Rusya'nın planlarına göre Mariupol 'kutlamanın' merkezi olacak. Bu sebeple şehrin sokakları hızlı bir şekilde moloz, cesetler ve patlamamış bombalardan temizleniyor" denildi.

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Son Dakika Dünya Rusya Mariupol'de gövde gösterisine hazırlanıyor: 9 Mayıs Zafer Bayramı için büyük tören yapılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya Mariupol'de gövde gösterisine hazırlanıyor: 9 Mayıs Zafer Bayramı için büyük tören yapılacak - Son Dakika
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