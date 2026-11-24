(ANKARA) - Rusya'nın Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya kentine gece saatlerinde düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, aralarında 4 çocuğun da bulunduğu 40 kişi yaralandı. Zaporijya Bölgesel Askeri İdaresi Başkan Vekili Mihaylo Semikin, saldırıda konutların, ulaşım altyapısının ve araçların hasar gördüğünü açıkladı.

Batı medyasının aktardığına göre, Rusya'nın dün gece Zaporijya kentine düzenlediği saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi. Zaporijya Bölgesel Askeri İdaresi Başkan Vekili Mihaylo Semikin, 22 olarak duyurduğu yaralı sayısının 40'a yükseldiğini bildirdi. Yaralılar arasında bir bebek, 4 ve 6 yaşlarında iki çocuk ile 16 yaşında bir kız çocuğunun bulunduğu belirtildi.

Semikin, saldırı sonucunda bir evin yıkıldığını, 5 katlı bir binanın ise kısmen yıkıldığını açıkladı. Çok katlı konutlar, müstakil evler, araçlar ve ulaşım altyapısının da saldırıda hasar gördüğü bildirildi.

Semikin'in sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde, bir apartmanın camlarının kırıldığı ve binanın çevresine enkaz parçalarının dağıldığı görüldü. Yetkililer, enkaz altında kalan kişilerin bulunabileceğini belirterek, arama kurtarma çalışmaları yürütüldüğünü bildirdi.

RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI: "UKRAYNA'NIN ASKERİ HEDEFLERİNİ VURDUK"

Rusya'nın Resmi Haber Ajansı'nın, Rusya Savunma Bakanlığı'na dayandırdığı habere göre Rus Ordusu, Ukrayna'nın Sumi bölgesindeki insansız hava aracı kontrol merkezlerini, Starlink uydu terminallerini ve diğer askeri hedefleri vurduğunu açıkladı. Bakanlık, saldırılarda Ukraynalı askerlerin de öldürüldüğünü öne sürdü.