Rusya-Ukrayna savaşının 21. günü: Çatışmalar da sürüyor, diplomasi de! Bugün altıncı müzakere yapılacak - Son Dakika
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Rusya-Ukrayna savaşının 21. günü: Çatışmalar da sürüyor, diplomasi de! Bugün altıncı müzakere yapılacak

16.03.2022 07:46
Rusya-Ukrayna savaşının 21. günü: Çatışmalar da sürüyor, diplomasi de! Bugün altıncı müzakere yapılacak

Ukrayna Devlet Başkanlığı, müzakere masasında Rusya'nın Ukrayna'ya karşı olumlu manada ses tonunu değiştirdiğini açıkladı. Rusya ve Ukrayna arasında devam eden müzakerelerin 5'inci turu sona ererken, 6'ncı turun bugün yapılacağı ifade edildi.

Moskova- Kiev görüşmelerinin bugün de devam etmesi bekleniyor. Ayrıca, Rusya ve Türkiye dışişleri bakanları Moskova'da Ukrayna'yı görüşecek.

"ARAMIZDA TEMEL ÇELİŞKİLER VAR AMA UZLAŞABİLİRİZ"

Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmalarda 21. güne girildi. Rusya ve Ukrayna arasında devam eden müzakerelerin 6'ncı turunun bugün yapılacağı ifade edildi. Moskova-Kiev görüşmesinin ardından Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, "Devam edeceğiz. Aramızda temel çelişkiler var. Ancak şüphesiz uzlaşma imkanı var" ifadelerini kullandı. Zelenski'in başdanışmanı, "Rusya ile barış en erken 1 ya da 2 haftada en geç mayıs ayında sağlanabilir" dedi.

Batı'dan Rusya'ya yaptırımlar devam ederken, Rusya Başbakan Yardımcısı Viktoriya Abramçenko, Rusya'da Batı'nın yaptırımları nedeniyle ürün sıkıntısının yaşanması riski olmadığını, Moskova'nın başka ülkelerden sevkiyatları artırdığını ifade etti.

RUSYA'NIN SES TONU DEĞİŞTİ İDDİASI

Öte yandan Ukrayna tarafı müzakerelerde, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı kullandığı ses tonunu olumlu yönde değiştirdiğini açıkladı.

Konuya ilişkin açıklama Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Igor Jovkva yaptığı açıklamada, olumlu gelişmelerin yaşandığının sinyalini vererek, "Müzakerelerin başlangıcında Rusya bizim pozisyonumuzu anlamak istemiyordu. Pes edin silahları bırakın diyorlardı. Şimdi Rusya konuştuğu tonu değiştirdi farklı tonla bizimle konuşuyor pozisyonumuzu anlıyor. İki ülkenin devlet başkanının katılımıyla büyük ilerleme kaydedilebilir" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak ise, "Müzakereler devam ediyor. Başlıca konular bölgedeki düzen, ateşkes ve ordunun geri çekilmesi" ifadelerini kullandı.

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