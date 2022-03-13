Rusya ve Ukrayna arasında yapılan yüz yüze müzakerelerden sonuç çıkmadı! Görüşmeler artık çevrim içi olacak - Son Dakika
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Rusya ve Ukrayna arasında yapılan yüz yüze müzakerelerden sonuç çıkmadı! Görüşmeler artık çevrim içi olacak

13.03.2022 00:38

Rusya-Ukrayna savaşının 17. gününde iki ülke arasında ateşkesin sağlanması için yapılan müzakerelerin çevrim içi olarak devam ettiği açıklandı. Daha önce söz konusu müzakereler 3 defa Belarus'un Brest şehrinde gerçekleşmişti

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının üzerinden 17 gün geçerken iki ülke arasında bir süredir devam eden barış görüşmeleri de var. Bu kapsamda taraflar 3 defa Belarus'un Brest kentinde görüşmüştü. Ancak tarafların müzakere için farklı bir yol izlediği de ortaya çıktı.

"ÇEVRİM İÇİ DEVAM EDİYOR"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, "Müzakereler çevrim içi olarak devam ediyor." dedi.

Heyete, önceden olduğu gibi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy'in başkanlık yaptığını söyleyen Peskov, müzakerelerin detaylarıyla ilgili "Şu an için ayrıntılar hakkında yorum yapmaktan kaçınıyoruz." diye konuştu.

"ARTIK KESİNTİSİZ GÖRÜŞÜLÜYOR"

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rus heyeti ile görüşmeler artık kesintisiz video formatında devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Özel çalışma alt gruplarının da oluşturulduğu bilgisini paylaşan Podolyak, Ukrayna'nın pozisyonlarının önceki direktifler tarafından belirlenmiş olduğunu hatırlattı.

PUTİN, LİDERLERE BİLGİ VERMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bugün yaptığı telefon görüşmesinde, Rus ve Ukraynalı temsilciler arasında video formatında gerçekleşen bir dizi görüşme hakkında ayrıntılı bilgi verdiği bildirilmişti.

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Togo Cumhuriyeti, Belarus, Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Rusya ve Ukrayna arasında yapılan yüz yüze müzakerelerden sonuç çıkmadı! Görüşmeler artık çevrim içi olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya ve Ukrayna arasında yapılan yüz yüze müzakerelerden sonuç çıkmadı! Görüşmeler artık çevrim içi olacak - Son Dakika
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