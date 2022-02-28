Rusya'ya yönelik SWIFT kararları dünyada neye mal olacak? Petrol, buğday, gaz sıkıntısı kapıda! - Son Dakika

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada; ABD, Avrupa Komisyonu, Fransa, Almanya, İtalya ve Kanada tarafından, belirli Rus bankalarının uluslararası ödeme ağı olan SWIFT sisteminden çıkarılmasına karar verildiği duyuruldu. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de, belirlenen Rus bankalarının SWIFT küresel bankalar arası ödeme ve mesajlaşma sisteminden kaldırılacağını duyurdu. Von der Leyen "Rusya Merkez Bankasının varlıklarını felç edeceğiz. Bu, işlemlerini donduracak, varlıklarını tasfiye etmesini imkansız hale getirecektir" diye konuştu. Von der Leyen, Rus oligarkların finansal varlıklarını da AB piyasalarında kullanmalarını yasaklamak için çalışacaklarını bildirdi. İlgili batı ülkelerinin bu yaptırımlar için bugün bir araya gelmesi bekleniyor.

HERKESİ VURABİLİR

Rusya; dünyanın en önemli petrol, gaz, buğday ve gübre gibi ham madde tedarikçileri arasında bulunuyor. Ülkede bu kritik ve hayati ürünler için yapılan ihracatta, hızlı ve güvenilir SWIFT sistemi kullanılıyor. Uzmanlar, "SWIFT yaptırımlarının devreye girmesiyle birlikte sadece Rusya'nın dış ticareti zarar görmez. Yaşanabilecek tedarik zorluğu ve artabilecek fiyatlar sebebiyle dünya da büyük sıkıntı yaşar. Rusya ile iş yapan bütün ülkeler ve işletmeler, bu yaptırımlardan etkilenir" uyarısında bulunuyor. Rusya Merkez Bankası'nın verilerine göre, ülkenin toplam ihracatı 2021'de 489,8 milyar dolar oldu. Bunun 110,2 milyar doları petrol, 68,7 milyar doları ise petrol ürünlerinden oluştu. Doğalgazın ihracat değeri de 61,8 milyar dolar olarak açıklandı. Ülkenin toplam ithalatı ise geçen yıl 293 milyar dolar olarak kaydedildi.

ENFLASYON PATLAR!

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimle başlayan ve sonrasında savaşa giden süreçte, sadece buğday fiyatı yüzde 20'ye varan yükseliş kaydetti. Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen; Rusya'nın başta petrol ve doğalgaz olmak üzere buğday, mısır, paladyum, platin, alüminyum, nikel, gübre ve gübre kimyasalları gibi ürünlerde dünyada önemli bir üretici ve tedarikçi konumunda bulunduğunu hatırlattı. Ergezen, "Avrupa'nın enerji, Orta Doğu'nun tarım emtiaları, dünyanın ise paladyum, nikel, gübre ve gübre kimyasalları konusunda Rusya'ya bağımlılığı yüksek. Buğdayda Rusya ve Ukrayna, küresel ihracatın yüzde 29'unu gerçekleştiriyor. İki ülke arasındaki savaş, maalesef gübre fiyatlarını da artırıyor. Yaptırımlar nedeniyle tedarik zinciri sıkıntısı olursa, söz konusu emtialarda yukarı yönlü hareket oldukça muhtemel. Neredeyse tüm tarım emtialarına yayılan bir maliyet baskısı oluşmasını bekleyebiliriz. Rusya, aynı zamanda dünyanın en büyük 3 petrol üreticisinden biri. Petrol fiyatlarındaki artış, zaten birçok ürünün fiyatının artmasına yol açıyor, açacaktır. Eğer fiyatlar bu seviyede kalmaya devam ederse yeni açıklanacak enflasyon rakamları, merkez bankalarının daha sert tedbir almasına yol açabilir. Bu da daha hızlı veya daha fazla sayıda faiz artırımı anlamına geliyor. Faiz artırımı ise daha yavaş büyüme ve daha düşük talep demek olacak. Kısacası, merkez bankalarını da yeni bir sınav bekliyor. Fakat asıl sınav politikacılar için olacak" değerlendirmesinde bulundu.

RUSYA KRİPTOYA SARILIYOR

Rusya'nın, SWIFT başta olmak üzere ekonomik yaptırımları aşmak için kripto para kullanımına ağırlık verebileceği belirtiliyor. Son günlerdeki hareketleri inceleyen piyasa uzmanları; Rusya'daki şirketler, yatırımcılar ve tasarruf sahiplerinin özellikle Ethereum ve Axie Infinity gibi kripto paraları topladıklarının gözlemlendiğini söylüyor. Rusya Devlet Başkanı Putin'in de, uluslararası para transferlerine erişiminin engellenmesi gibi durumlarda kripto paralara yönelmeye sıcak baktığı bildiriliyor. Buradaki engellerin de "doları bertaraf ederek ticaret yapılmasını kabul edecek anlaşmaların imzalanması" ile aşılması planlanıyor.