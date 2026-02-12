Şanghay\'da Metro İnşaatında Yol Çöktü

ÇİN'in Şanghay kentinde, metro inşaatının devam ettiği bir güzergahtaki yolda çökme meydana geldi.

Çin'in Şanghay kentindeki Minhang bölgesinde, Qixin ve Li'an caddelerinin kesişim noktasındaki Jiamin metro hattı şantiyesinde, kazı çalışmaları sırasında yaşanan su sızıntısı yolun çökmesine neden oldu. Yetkililer tarafından teknik bir hata sonucu oluştuğu belirtilen olayda, can kaybı yaşanmadığı ve bölgenin trafiğe kapatılarak güvenlik çemberine alındığı bildirildi.

Görüntülerde, asfaltın saniyeler içinde çöktüğü ve şantiye alanındaki bazı yapıların oluşan çukura düştüğü görüldü.