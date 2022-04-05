Savaş hattından korkunç bir gerçek daha! Rus ordusu tecavüz şantajı yaparak Ukraynalı kadınlara istediklerini yaptırıyormuş - Son Dakika
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Savaş hattından korkunç bir gerçek daha! Rus ordusu tecavüz şantajı yaparak Ukraynalı kadınlara istediklerini yaptırıyormuş

05.04.2022 10:27

Rus ordusunun kısmi olarak geri çekilmesi ile birlikte savaşın korkunç yüzü ortaya çıkmaya başladı. Bölgeden bildirilen tecavüz ve infaz haberlerinde artış yaşandı. Konuyla ilgili açıklama yapan bir yetkili ise Rus ordusunun ele geçirdiği şehirlerde kadınlara tecavüz şantajı yaparak istediklerini yaptırdığını söyleyerek "Ukrayna genelinde kadınlar tecavüz tehdidiyle bir savaş silahı olarak kullanılıyor" dedi.

İstanbul'da gerçekleşen barış görüşmeleri sonrası Rus birliklerin başkent Kiev'den çekilmeye başladı. Ukrayna askerleri ile bölgeye giren gazeteciler Buça'da yüzlerce cansız sivil ile karşılaştı. Öte yandan kaynaklara göre işgalci birliklerin Ukraynalı kadınlara karşı tecavüzü bir savaş silahı olarak kullandığı aktarıldı.

"RUS ORDUSU TECAVÜZÜ BİR SİLAH OLARAK KULLANIYOR"

İngiltere'nin The Guardian gazetesine konuşan bir yetkili Rus güçlerinden geri alınan bölgelerden cinsel şiddete dair artan kanıtlar ortaya çıktığı belirtilerek, "Ukrayna genelinde kadınlar tecavüz tehdidiyle bir savaş silahı olarak kullanılıyor yani Rus askerleri kadınlara tecavüz şantajı yaparak istediklerini yaptırıyorlar" dedi.

Rus ordusunun Ukraynalı kadınlara karşı tecavüz şantajı yaparak istediklerini yaptırdığı ortaya çıktı

"ÖĞRENDİKLERİMİZ BUZDAĞININ GÖRÜNEN KISMI"

Konu hakkında açıklamalarına devam eden yetkili Ukrayna'da sivillere karşı yargısız infaz ve sayısız tecavüz girişiminin olduğunun altını çizerek "Tecavüz barışçıl zamanlarda bile yeterince bildirilmeyen bir suç. Öğreneceklerimizin buzdağının görünen kısmı olacağından endişeleniyorum." şeklinde konuştu.

UKRAYNALI POLİTİKACI RUS ASKERLERİNİ İFŞA ETMİŞTİ

Ukraynalı politikacı Maria Mezentseva geçtiğimiz günlerde Rus askerlerinin işgal sırasında uyguladığı kötü muamele ve tecavüz vakalarını tek tek anlatırken, ilk kez işgal sırasında bir tecavüz vakasıyla ilgili soruşturma açıldığı aktarmıştı.

Rus ordusunun Ukraynalı kadınlara karşı tecavüz şantajı yaparak istediklerini yaptırdığı ortaya çıktı
Maria Mezentseva

"SARHOŞ RUS ASKERLERİ EVİ BASTI"

Mezentseva, Ukraynalı bir kadının, kocasının Rus askerleri tarafından vurularak öldürüldükten sonra çocuklarının önünde tecavüze uğradığını söylemişti. Ukraynalı politikacı, sarhoş Rus askerlerinin bir evi bastığını, önce evdeki erkeği öldürdüklerini daha sonra ise çocuklarının önünde kadına tecavüz ettiklerini açıklamıştı.

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