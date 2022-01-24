Savaş ihtimali yükseliyor! ABD, Ukrayna'daki diplomatlara ülkeden çıkma talimatı verdi

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2014'ten beri gerilimin yüksek olduğu Rusya- Ukrayna hattında tansiyon her geçen gün artarken, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan dikkat çekici bir karar geldi.

DİPLOMATLARA DA ÜLKEDEN KAÇMAK İÇİN YEŞİL IŞIK VERİLDİ

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kiev'deki ABD Büyükelçiliği'nde görevli diplomatların ailelerinin "olası bir Rusya istilası" riski sebebiyle ülkeden çıkmasını istedi. New York Times'a konuşan üst düzey bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, büyükelçiliğin halen açık kalacağını dile getirirken bazı diplomatlara da ülkeden kaçmak için yeşil ışık verildiğini duyurdu.

UKRAYNA'YA SEYAHAT DÖRDÜNCÜ SEVİYEYE ÇIKARILDI

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı, resmi internet sitesinde yer alan "seyahat uyarıları" bölümünde Rusya'nın askeri müdahalesi riski dolayısıyla Ukrayna'ya seyahati dördüncü seviyeye çıkardı. En yüksek riskin olduğu bu kategori en son geçen ay Covid-19 sebebiyle bu seviyeye ulaşmıştı.

"ABD KENDİ VATANDAŞLARINI TAHLİYE EDEMEYECEK POZİSYONDA OLABİLİR"

Rusya-Ukrayna sınırında yaklaşık 100.000 askerin konuşlandığını yazan gazeteye konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yetkililer, "Rusya'nın Ukrayna'yı istila etmesi durumunda ABD, kendi vatandaşlarını tahliye edemeyecek pozisyonda olabilir" dedi.

ABD, ASKER VE UÇAK GÖNDERİYOR

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden'ın da Rusya'nın baskısı ile birlikte doğu Avrupa'ya asker göndermeyi gündemine aldığı da kaydedildi. New York Times, Biden'ın doğu Avrupa ve Baltıklardaki müttefiklere savaş gemisi ve hava araçları göndermeyi planladığı öne sürülürken 1000 ile 5000 askerin degönderilebileceği kaydedildi. Bölgede gerilimin tırmanması durumunda gönderilecek asker sayısının artabileceği de belirtildi.

RUSYA-UKRAYNA HATTINDA NE OLUYOR?

Her şey 2014 yılında Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilimle başladı. Rusya, Ukrayna'ya bağlı Kırım'ı ilhak etti. Tansiyonun yüksek olduğu dönemde Batı ülkeleri Rusya'ya yaptırım kararı alırken, Rusya-Ukrayna sınırındaki Donetsk'te de Moskova'nın desteğiyle Rus ayrılıkçılar Ukrayna ordusu ile savaşa başladı. Bölgede Rus ayrılıkçıların etkisi ve kontrolü devam ederken Ukrayna aradan geçen 8 yıldır topraklarını geri almaya çalışıyor.