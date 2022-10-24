Seyir halindeki araçta cinsel ilişkiye giren şahıs cezadan kurtulamadı - Son Dakika
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Seyir halindeki araçta cinsel ilişkiye giren şahıs cezadan kurtulamadı

24.10.2022 14:50
Seyir halindeki araçta cinsel ilişkiye giren şahıs cezadan kurtulamadı

Avustralya'nın Queensland kentinde seyir halindeki araçta cinsel ilişkiye girerken yoldaki kameralara yakalanan şahsa para cezası kesildi.

Avustralya'nın Queensland eyaleti Yukarı Coomera'daki Pasifik Otoyolu'nda yaşanan skandal olay dünya basınına manşet oldu. Yolda ilerlediği sırada kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye giren şahıs yol üzerindeki kameralara yakalandı. Ekipler görüntülerin izlenmesinin ardından şahsın kimliğini tespit etti ve 1078 dolar (yaklaşık 20 bin lira) para cezası kesti.

"BAŞINI KOYUP UYUYA KALMIŞ"

Bazı sosyal medya kullanıcıları ikilinin uygunsuz bir eylemde bulunmadığını söylerken yolcunun sadece başını sürücünün üst bacağına koyarak uyuyakaldığını iddia etti.

"YAPILAN ŞEY KABUL EDİLEMEZ"

Ulaştırma ve Ana Yollar Bakanlığı (DTMR) Sözcüsü ise Courier Mail'e yaptığı açıklamada hareketin kabul edilemez olduğunu ve diğer yolcuların can güvenliğini tehlikeye attığını söyledi.

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Queensland, Cinsellik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Seyir halindeki araçta cinsel ilişkiye giren şahıs cezadan kurtulamadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Seyir halindeki araçta cinsel ilişkiye giren şahıs cezadan kurtulamadı - Son Dakika
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