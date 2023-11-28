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Sierra Leone'de hapishanelere silahlı baskın: 2 bin mahkum kaçtı - Son Dakika

Sierra Leone'de hapishanelere silahlı baskın: 2 bin mahkum kaçtı

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'de hapishanelere düzenlenen silahlı baskınlarda kaçan 2 bin mahkumu bulmak için operasyon başlatıldı. Pazar günü gerçekleştirilen baskınlarda en az 20 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı ve 3 kişi gözaltına alındı. Hükümet, saldırıların planlı ve koordineli olduğunu açıklarken, polis saldırganları ve kaçan mahkumları bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Sierra Leone\'de hapishanelere silahlı baskın: 2 bin mahkum kaçtı
28.11.2023 - 11:30,
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Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'de hapishanelere düzenlenen silahlı baskınlarda kaçan 2 bin mahkumu bulmak için operasyon başlatıldı.

Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da Pazar günü bir kışlaya ve hapishanelere silahlı baskın gerçekleştirildi. Baskınlarda en az 2 bin mahkum hapishanelerden kaçtı.

Hükümet saldırıların planlı ve koordineli gerçekleştirildiğini açıklarken, polis saldırganları ve kaçan mahkumları bulmak için operasyon başlattı. Yetkililer, saldırganlarla ilgili bilgi verenlere 2 bin dolar, kaçak mahkumlarla ilgili bilgi verenlere ise bin dolar ödül verileceğini duyurdu. Saldırıların ardından başlatılan ve gece saatlerini kapsayan sokağa çıkma yasağının da ülke çapında devam ettiği bildirildi.

20 kişi öldü

Ordu sözcüsü Albay Issa Bangura yaptığı açıklamada, saldırılarda 13'ü asker, biri polis olmak üzere 20 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Bangura, yaralanan 8 kişinin tedavisinin sürdüğünü, 3 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi. - FREETOWN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Sierra Leone'de hapishanelere silahlı baskın: 2 bin mahkum kaçtı - Son Dakika
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