Siyahi kadın, hırsızlık ihbarı için 911\'i aradıktan sonra evinde beyaz polis tarafından yüzünden vurularak öldürüldü

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Illinois'de Siyahi Kadın Sonya Massey'nin Polis Tarafından Vurulma Görüntüleri Yayınlandı

Sangamon İlçesi Savcılığı'nın izniyle, Sonya Massey'nin beyaz bir polis memuru tarafından vurulma anının vücut kamerası görüntüleri Pazartesi günü yayınlandı.

Görüntüler, 6 Temmuz'da Massey'nin evine gelen polisleri gösteriyor. Yaklaşık 21 dakika sonra, Şerif Yardımcısı Sean Grayson'ın, mutfakta kaynayan su dolu bir tencere tutan Massey'ye silahını doğrulttuğu görülüyor. Massey'ye tencereyi bırakmasını söyledikten kısa süre sonra Grayson üç el ateş ediyor ve Massey'yi yüzünden vuruyor.

Çatışma, Grayson'ın ocaktaki tencereyi fark etmesiyle başladı. Tartışma büyüdü ve Grayson silahını çekerek tehditler savurdu. Massey özür dileyip eğildiğinde, Grayson ateş açtı.

Olay sonrası Grayson, Massey'ye yardım etmeyi reddetti ve eylemlerini haklı çıkarmaya çalıştı. Görüntüler yayınlandıktan sonra, Illinois Başsavcısı olayı "korkunç" olarak nitelendirdi ve sakinliğe çağırdı.

Grayson departmandan kovuldu ve cinayet suçlamasıyla yargılanıyor. Massey'nin ailesi, sivil haklar avukatı Benjamin Crump'ın eşliğinde cenaze töreni düzenledi.

Başkan Joe Biden de bir açıklama yaparak, olayın siyahi Amerikalıların yaşadığı güvenlik korkularını hatırlattığını ve Massey ailesinin adaleti hak ettiğini belirtti.