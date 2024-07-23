Siyahi kadın, hırsızlık ihbarı için 911'i aradıktan sonra evinde beyaz polis tarafından yüzünden vurularak öldürüldü - Son Dakika
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Dünya

Siyahi kadın, hırsızlık ihbarı için 911'i aradıktan sonra evinde beyaz polis tarafından yüzünden vurularak öldürüldü

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Illinois'de, beyaz bir polis memuru tarafından vurulan siyahi kadın Sonya Massey'nin vücut kamerası görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde, polis memuru Sean Grayson'ın, mutfakta kaynayan su dolu bir tencere tutan Massey'ye silahını doğrulttuğu ve üç el ateş ettiği görülüyor. Grayson, olay sonrası departmandan kovuldu ve cinayet suçlamasıyla yargılanıyor. Başkan Joe Biden, olayın siyahi Amerikalıların yaşadığı güvenlik korkularını hatırlattığını ve Massey ailesinin adaleti hak ettiğini belirtti.

23.07.2024 11:17  Güncelleme: 11:39
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Illinois'de Siyahi Kadın Sonya Massey'nin Polis Tarafından Vurulma Görüntüleri Yayınlandı

Sangamon İlçesi Savcılığı'nın izniyle, Sonya Massey'nin beyaz bir polis memuru tarafından vurulma anının vücut kamerası görüntüleri Pazartesi günü yayınlandı.

Görüntüler, 6 Temmuz'da Massey'nin evine gelen polisleri gösteriyor. Yaklaşık 21 dakika sonra, Şerif Yardımcısı Sean Grayson'ın, mutfakta kaynayan su dolu bir tencere tutan Massey'ye silahını doğrulttuğu görülüyor. Massey'ye tencereyi bırakmasını söyledikten kısa süre sonra Grayson üç el ateş ediyor ve Massey'yi yüzünden vuruyor.

Çatışma, Grayson'ın ocaktaki tencereyi fark etmesiyle başladı. Tartışma büyüdü ve Grayson silahını çekerek tehditler savurdu. Massey özür dileyip eğildiğinde, Grayson ateş açtı.

Olay sonrası Grayson, Massey'ye yardım etmeyi reddetti ve eylemlerini haklı çıkarmaya çalıştı. Görüntüler yayınlandıktan sonra, Illinois Başsavcısı olayı "korkunç" olarak nitelendirdi ve sakinliğe çağırdı.

Grayson departmandan kovuldu ve cinayet suçlamasıyla yargılanıyor. Massey'nin ailesi, sivil haklar avukatı Benjamin Crump'ın eşliğinde cenaze töreni düzenledi.

Başkan Joe Biden de bir açıklama yaparak, olayın siyahi Amerikalıların yaşadığı güvenlik korkularını hatırlattığını ve Massey ailesinin adaleti hak ettiğini belirtti.

Siyahi kadın, hırsızlık ihbarı için 911'i aradıktan sonra evinde beyaz polis tarafından yüzünden vurularak öldürüldü
Siyahi kadın, hırsızlık ihbarı için 911'i aradıktan sonra evinde beyaz polis tarafından yüzünden vurularak öldürüldü
Siyahi kadın, hırsızlık ihbarı için 911'i aradıktan sonra evinde beyaz polis tarafından yüzünden vurularak öldürüldü
Siyahi kadın, hırsızlık ihbarı için 911'i aradıktan sonra evinde beyaz polis tarafından yüzünden vurularak öldürüldü
Siyahi kadın, hırsızlık ihbarı için 911'i aradıktan sonra evinde beyaz polis tarafından yüzünden vurularak öldürüldü
Siyahi kadın, hırsızlık ihbarı için 911\'i aradıktan sonra evinde beyaz polis tarafından yüzünden vurularak öldürüldü

Joe Biden, Illinois, 3-sayfa, 3-sayfa, Dünya, Dünya, İnsan Hakları, Hukuk, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Siyahi kadın, hırsızlık ihbarı için 911'i aradıktan sonra evinde beyaz polis tarafından yüzünden vurularak öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Osman Dönmez: Demokrasi ülkesi,insan haklarının kurucusu ve savunucusu,büyük medeniyet!!!!!!..... 31 3 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz: anlayan anlamayanlara anlatsın bu haber metinlerini hangi kafa yazıyor? türkçe..dilbilgisi gramer vurgu özne nesne cümle bütünlüğü anlatım koca bir 0 25 5 Yanıtla
    Yasmi Ysr: Al benden de o kadar.. 1 0
  • Celaleddin Mertel: Türkiyede polisin ateş edebilmesi için sanığın silahı sana doğru doğrultması gerekiyor, bu olayda ise içi sıcak su dolu tencere ile cevap verebilirsin, işine geliyorsa polis ol, 0 0 Yanıtla

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