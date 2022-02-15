Skandal: Belçika'da 4 kadını öldüren katil, Türkiye'ye iade edildikten 3 yıl sonra serbest kaldı!

Gent şehrinde yaşayan Osman Çallı, 11 Kasım 2004 gecesi, 25 yaşındaki eşi Teslime ile hamile olan 19 yaşındaki kız kardeşi Hacer Çallı'yı sandalyeye bağlayıp kurşunladıktan sonra, üzerlerine yorgan yığıp ateşe verdi.

Daha sonra Aalst kentine giden Çallı, burada eski eşi ve kayınvalidesi ile evdeki bir erkeği kurşun yağmuruna tuttu. Eski eşi ve kayınvalidesi ölürken, Belçikalı erkek ağır yaralandı.

Tekrar Gent'e dönmek üzere yıla çıkan Çallı, otomobilinin arıza yapması üzerine bir kadın sürücüyü silah zoruyla rehin aldı.

Gent'te eşiyle ilişki yaşadığını öne sürdüğü Biçer Erbil adlı kişinin evine giden Osman Çallı, onu da ağır yaraladı.

Daha sonra polise teslim olan ve "Ailemin namusunu temizledim" diyen Çallı'nın, Belçikalı eşinden olan oğlunu kaçırmak suçundan 18 ay hapis cezasına çarptırıldığı da ortaya çıktı.

MÜEBBET ALDI, TÜRKİYE'DE YATMAK İSTEDİ

Gent'te dört yıl süren yargılama sonunda Osman Çallı, ömür boyu hapse mahkûm edildi.

Çallı, mahkûmiyetten beş yıl sonra, cezasının geri kalanını Türkiye'de çekmek için başvuru yaptı. 28 Haziran 2013'te Türkiye'ye iade edilen Çallı, 2014 yılından itibaren Belçika ulusal adli sicilinden silindi.

SADECE ÜÇ YIL HAPİSTE KALDI

BBC'den Yusuf Özkan'ın haberine göre, Türkiye'de fiilen üç yıl hapis yatan Osman Çallı'nın, 2020 yılından bu yana özgür olduğu ortaya çıktı.

Belçika medyasına konuşan avukatı Ergun Top'a göre, 2016 Eylül ayından itibaren Osman Çallı yarı özgürlüğe sahip oldu, 10 Kasım 2019'da da şartlı tahliye ile salıverildi. Çallı, 2020'de de tamamen özgürlüğüne kavuştu.

GÜNEŞİN VE DENİZİN TADINI ÇIKARIYORMUŞ

Şu anda 63 yaşında olan Çallı, kendisini telefonla arayan Belçika'daki VTM Haber kanalı muhabirine, "Burada güneşin, denizin ve kumsalın tadını çıkarıyorum. 15 yıl boyunca cezamı çektim. Burada yeni bir hayata başladım. Yakında bir oğlum olacak. Artık rahat bırakılmak istiyorum" dedi.

Çallı'nın vurduğu ve hayatta kalan iki kurbandan biri olan Henri De Cooman'ın avukatı, Yeni Flaman İttifakı Partisi (N-VA) Milletvekili Christoph D'Haese, dört kadının katili Çallı'nın, Belçika'da cezasını çekmek yerine özgürce dolaşmasını, "utanç verici ve anlaşılmaz" diye değerlendirdi.

BELÇİKA AÇIKLAMA İSTEDİ

Belçika Adalet Bakanlığı, Çallı'nın serbest bırakılması konusunda Türkiye'nin kendilerini resmi olarak bilgilendirmediğini öne sürdü. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Şu anda Çallı'nın durumu hakkında resmi bir bilgimiz yok. Türk makamlarından açıklama istedik, yanıt bekliyoruz" denildi.

Osman Çallı'nın, Türkiye'nin 1983'te imzaladığı ve Belçika'nın da taraf olduğu "Hükümlülerin Nakline İlişkin Avrupa Sözleşmesi" uyarınca iade edildiği belirtildi.

Anlaşma kapsamında her iki ülkenin de iadeye onay vermesi durumunda, hükümlünün cezası, gönderildiği ülkenin yasalarına dönüştürülüyor.

Anlaşmaya göre, infazın devam edeceği ülkenin, cezanın uygulanma biçimi ve olası tahliye konusunda diğer ülkeyi bilgilendirmesi gerekiyor.

Ancak Belçika makamlarına göre, Türkiye bunu yapmadı. Adalet Bakanlığı yetkilisi Sharon Beavis, Nieuwsblad gazetesine yaptığı açıklamada, iade sonrası Belçika'nın Türkiye'deki ceza prosedürü üzerinde hiçbir etkisi kalmadığını vurguladı.