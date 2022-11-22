Pentagon başka Beyaz Saray başka konuşuyor! ABD'den Türkiye'nin Pençe Kılıç Harekatı'na ilişkin geri adım - Son Dakika
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Pentagon başka Beyaz Saray başka konuşuyor! ABD'den Türkiye'nin Pençe Kılıç Harekatı'na ilişkin geri adım

22.11.2022 19:13

Pentagon'un öğle saatlerinde Türkiye'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyine düzenlediği Pençe Kılıç Harekatı'na karşı çıkan bir açıklama yapmasının ardından Beyaz Saray'dan da açıklama geldi. Pentagon'un açıklamasının zıttı bir görüş belirten Beyaz Saray, "Türkiye'nin güneyinde meşru terör tehdidi sürüyor, kendini savunma hakkı var" ifadelerini kullandı.

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Türkiye, Suriye, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Pentagon başka Beyaz Saray başka konuşuyor! ABD'den Türkiye'nin Pençe Kılıç Harekatı'na ilişkin geri adım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pentagon başka Beyaz Saray başka konuşuyor! ABD'den Türkiye'nin Pençe Kılıç Harekatı'na ilişkin geri adım - Son Dakika
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