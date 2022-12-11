Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya lideri Putin ile görüşmesine Soçi hatırlatması damga vurdu - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya lideri Putin ile görüşmesine Soçi hatırlatması damga vurdu

11.12.2022 14:56

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefonda yaptığı görüşmede ikili ilişkiler, terörle mücadele ve tahıl koridoru konuları ele alındı. Terör örgütlerinin Türkiye'yi hedef alan saldırılarının devam ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 yılındaki Soçi Mutabakatı'na uygun şekilde teröristleri ilk planda sınır boyunca en az 30 kilometre derinliğe kadar temizlemenin önem arz ettiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin arasındaki görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan da açıklama yapıldı. Açıklamaya göre görüşmede enerji başta olmak üzere Türkiye-Rusya ilişkileri ele alındı, tahıl koridoru ve terörle mücadele dahil bölgesel konular değerlendirildi.

"BAŞKA EMTİANIN İHRACINA YÖNELİK ÇALIŞMALARA BAŞLAYABİLİRİZ"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, görüşmede, ortak gayretlerle şimdiye kadar 13 milyon tonun üzerinde tahılın ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını temin ettiklerini; tahıl koridoru kapsamında farklı gıda ürünlerinin ve tedrici surette başka emtianın da ihracına yönelik çalışmalara başlayabileceklerini ifade etti.

SAVAŞIN SONA ERDİRİLMESİNE YÖNELİK TEMENNİLERİNİ DİLE GETİRDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya- Ukrayna arasındaki savaşın en kısa zamanda sona erdirilmesinin samimi temennileri olduğunu dile getirdi.

ERDOĞAN SOÇİ MUTABAKATI'NI HATIRLATTI

PKK/YPG/PYD'nin Suriye'nin kuzeyindeki bölücü faaliyetleri ve Türkiye'yi hedef alan terör saldırılarının devam ettiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 yılındaki Soçi Mutabakatı'na uygun şekilde teröristleri ilk planda sınır boyunca en az 30 kilometre derinliğe kadar temizlemenin önem ve öncelik arz ettiğini belirtti.

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