Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarını Antalya'da bir araya getiriyor - Son Dakika

Rusya'nın Ukrayna'yı 24 Şubat sabahı işgal etmesi nedeniyle tüm dünyanın gözü bir anda bu ülkeye çevrilmişti. Rusya, 12 gündür Ukrayna'ya yönelik saldırılarına devam ederken, iki ülke arasındaki görüşmelerden sivillerin tahliyesi için kısmi ateşkes sonucu çıktı. Ancak kalıcı barış için adım atılmadı.

KALICI BARIŞ İÇİN TÜRKİYE UMUDU

İki ülke ile yakın ilişkileri bulunan nadir ülkeler arasında yer alan Türkiye'nin tarafsız tutumu, barış görüşmeleri için adresi ülkemize çevirmişti. Türk diplomatlar da sık sık bu vurguyu yapmıştı.

ERDOĞAN - PUTİN GÖRÜŞMESİ ÖNEMLİ ROL OYNADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı görüşme dünya basını tarafından merakla takip ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu görüşmede Putin'e kalıcı barışın önemini bir kez daha vurguladı.

ÇAVUŞOĞLU, DIŞİŞLERİ BAKANLARINI BİR ARAYA GETİRECEK

Liderlerin görüşmesinin ardından beklenen haber bugün geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 10 Mart perşembe günü Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'nın Antalya'da bir araya geleceğini belirtti.

"ÖNCELİĞİMİZ ÇATIŞMALARIN DURMASI"

Görüşme hakkında açıklamalarda da bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Öncelikli amacımız çatışmaların durması. 12 bin vatandaşımızı Ukrayna'dan tahliye ettik.10 Mart Perşembe günü üçlü zirve yapacağız. İki tarafı da buluşturmak için yoğun çaba gösterdik. Bilahare Lavrov, Antalya Diplomasi Forumu'na katılmaya hazır olduğunu söyledi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba da katılacağını bildirdi" dedi.