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Son dakika haberleri! Ermeni silahlı gruplar, Azerbaycan ordusuna ateş açtı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Ermeni silahlı gruplar, Azerbaycan ordusuna ateş açtı

06.02.2022 12:08
Son dakika haberleri! Ermeni silahlı gruplar, Azerbaycan ordusuna ateş açtı

Son dakika gelişmesine göre Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni silahlı grupların 6 Şubat'ın ilk saatlerinde Azerbaycan ordusu mevzilerine ateş açtığını belirtti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni silahlı grupların 6 Şubat'ın ilk saatlerinde Azerbaycan ordusu mevzilerine ateş açtığını belirtti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında bulunan yasadışı Ermeni silahlı grup üyeleri, 6 Şubat günü saat 00: 23-02: 12 arasında Terter bölgesinin Gapanlı köyü yönünde Azerbaycan Ordusunun mevzilerine ateş açtı" denildi. Azerbaycan ordusunun saldırıya yanıt verdiği ve sivil ya da askeri birliklerden can kaybı veya yaralanma olmadığı ifade edildi.


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Azerbaycan, Ermeni, Rus, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika haberleri! Ermeni silahlı gruplar, Azerbaycan ordusuna ateş açtı - Son Dakika Dünya


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