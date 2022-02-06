Son dakika haberleri! Ermeni silahlı gruplar, Azerbaycan ordusuna ateş açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni silahlı grupların 6 Şubat'ın ilk saatlerinde Azerbaycan ordusu mevzilerine ateş açtığını belirtti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında bulunan yasadışı Ermeni silahlı grup üyeleri, 6 Şubat günü saat 00: 23-02: 12 arasında Terter bölgesinin Gapanlı köyü yönünde Azerbaycan Ordusunun mevzilerine ateş açtı" denildi. Azerbaycan ordusunun saldırıya yanıt verdiği ve sivil ya da askeri birliklerden can kaybı veya yaralanma olmadığı ifade edildi.