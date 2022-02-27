Son Dakika: Kremlin'den önemli müzakere açıklaması: Rus heyeti Belarus'a ulaştı, Ukraynalı yetkilileri bekliyoruz - Son Dakika
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Son Dakika: Kremlin'den önemli müzakere açıklaması: Rus heyeti Belarus'a ulaştı, Ukraynalı yetkilileri bekliyoruz

27.02.2022 10:28

Son dakika: Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaşta çok kritik bir gelişme kaydedildi. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov tarafından yapılan açıklamaya göre, Rus heyeti Ukraynalılarla görüşmeler yapmak için Belarus'a gitti. Ukraynalı yetkililerin müzakere edilecek yere ulaşması bekleniyor.

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan tarihi savaşta 4. güne girildi. Rus güçleri ilerleyişini sürdürürken, Ukraynalılar da direnişlerine devam ediyor. Tam da bu sırada savaşla ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov'dan gelen açıklamaya göre, Rus heyeti Ukraynalılarla görüşmeler için Belarus'a ulaştı. Rusya heyeti Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları'nın temsilcilerini kapsıyor.

DEVLET BAŞKANLARININ TEMSİLCİLERİ DE VAR

Peskov, heyette savunma ve dışişleri bakanlarının yanı sıra devlet başkanlığının da temsilcilerinin bulunduğunu söyledi. Peskov, "Rusya görüşmelere hazır, Moskova şimdi Ukraynalıları bekliyor" dedi.

ZELENSKİ'DEN YANIT GECİKMEDİ: GÖRÜŞME, SALDIRI DURURSA OLUR

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski'den de Kremlin'e yanıt gecikmedi. Zelenski, "Dün gece acımasızdı, sivil altyapı top atışlarının hedefi oldu. İşgal güçleri ambulans dahil her şeye saldırıyor. İşgalci güçler, askeri altyapının olmadığı sivil bölgelere saldırıyor. Minsk görüşmeleri Rusya, Belarus topraklarından Ukrayna'ya saldırmazsa mümkün olabilir" ifadelerini kullandı.

BÖLGEDEN PATLAMA SESLERİ GELMEYE DEVAM EDİYOR

Diğer yandan Rusya'nın Ukrayna saldırısında 4. güne girildi. Gece saatlerinde başkent Kiev'e yönelik kuşatma girişimi yeniden başlatılırken bölgeden sık sık çatışma ve patlama sesleri geliyor. ABD başta olmak üzere çok sayıda NATO ülkesi Rusya ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik yaptırım kararlarını art arda duyururken, Kiev ve Moskova arasındaki diplomatik girişimlerden henüz bir sonuç alınamadı.

RUSLAR HARKOV'A GİRDİ

Başkent Kiev ve Harkov kentinde sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Bölgede gece boyunca şiddetli çatışmalar yaşanırken, Rus birlikleri sabahın erken saatlerinde Harkov'a girdi. Gelişmeyi aktaran Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı, "Rus askerleri Harkov'a girdi" dedi. Kentten çatışma sesleri geliyor.

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Son Dakika Dünya Son Dakika: Kremlin'den önemli müzakere açıklaması: Rus heyeti Belarus'a ulaştı, Ukraynalı yetkilileri bekliyoruz - Son Dakika


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