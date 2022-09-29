Kremlin'den referandum açıklaması: 30 Eylül'de yeni bölgelerin Rusya'ya katılmasına ilişkin imza töreni düzenlenecek

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24 Şubat tarihinden beri devam eden Ukrayna- Rusya savaşında çok çarpıcı bir gelişme daha yaşandı. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, bir süredir devam eden Ukrayna'nın Donetsk, Herson ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'nin ilhakı konusunda konuştu. Peskov, "30 Eylül'de yeni bölgelerin Rusya'ya katılmasına ilişkin Kremlin'de imza töreni düzenlenecek" dedi.

İMZA TÖRENİNE PUTİN BİZZAT KATILACAK

Peskov, bu sözlerinin yanı sıra anlaşmanın detayları hakkında da bilgi verdi. İmza törenine Vladimir Putin'in bizzat katılacağını belirten sözcü, ayrılıkçı bölge liderlerinin de saat 15.00'da başlayacak törene katılacağını aktardı.

ERDOĞAN, PUTİN İLE TELEFONDA GÖRÜŞECEK

Açıklamalarının devamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında bir telefon görüşmesinin hazırlandığını belirten Peskov, "Evet, böyle bir telefon görüşmesi hazırlanıyor, gerçekleştiğinde haber vereceğiz" ifadelerini kullandı.

RUSYA'YA BAĞLANMAK İÇİN BAŞVURUDA BULUNDULAR

Ukrayna'da Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk, Luhansk ve Herson'un ayrılıkçı liderleri, referandumların düzenlenmesinin ardından Rusya'ya bağlanmak için geçtiğimiz günlerde resmi bir başvuruda bulundu. Zaporijya bölgesindeki sözde yönetim de ilerdeki günlerde Rusya'ya bağlanmak için başvuracağını açıkladı.

RUSYA'YA KATILMAK İSTEYENLERİN ORANI YÜZDE 90'I GEÇTİ

Bölgelerdeki sözde seçim komisyonlarının açıkladığı verilere göre, sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki referanduma katılanların yüzde 99,23'ü Rusya'ya bağlanmaktan yana oy kullandı. Sözde Luhansk Halk Cumhuriyeti'ndeki referandumda, oyların yüzde 98,42'isi Rusya'ya katılmak için verildi. Rus ordusunun kontrol altındaki Zaporijya bölgesinde düzenlenen referandumda, katılımcıların yüzde 93,11'i Rusya'ya bağlanmaktan yana kullanıldı.

DÜNYA ÜLKELERİ REFERANDUMA TEPKİ GÖSTERDİ

ABD başta olmak üzere bazı Batılı ülkeler, Rusya'nın, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde düzenlediği referandumları tanımayacağını bildirmişti. Birleşmiş Milletler (BM) de bu referandumların uluslararası hukuka "aykırı" ve "yasa dışı" olduğunu açıklamıştı.