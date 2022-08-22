Rusya Federal Güvenlik Servisi'nden Darya Dugina cinayeti hakkında açıklama: Ukrayna özel servisi tarafından gerçekleştirildi - Son Dakika
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Rusya Federal Güvenlik Servisi'nden Darya Dugina cinayeti hakkında açıklama: Ukrayna özel servisi tarafından gerçekleştirildi

22.08.2022 14:30

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in akıl hocası olarak bilinen siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina'nın içinde bulunduğu aracın infilak etmesi sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Rusya Ulusal Cumhuriyet Ordusu, saldırıyı üslenmişti. Bunun üzerine Rusya Federal Güvenlik Servisi FSB'den bugün yapılan açıklamada "Dugina cinayeti planlanmıştı ve Ukrayna özel servisi tarafından gerçekleştirildi" ifadesi yer aldı.

Rusya'nın en önemli siyaset uzmanlarından olan aynı zamanda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önemli konularda sürekli olarak fikirlerine başvurduğu Aleksandr Dugina'nın kızı Darya Dugina'nın aracına bomba konularak öldürüldü.

SALDIRIYI RUSYA ULUSAL CUMHURİYET ORDUSU ÜSLENDİ

Saldırı sonrası tüm dikkatler Kiev'e çevrilirken Ukrayna tarafı suikastla bağlantısının bulunmadığını duyurdu. Olayla ilgili soruşturma sürerken Rusya Ulusal Cumhuriyet Ordusu'ndan açıklama geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtı bir harekete başladıklarını duyuran örgüt sosyal medyadan yaptıkları açıklamada, "Rusya lideri Putin ve oligarklarının tahtan indirileceğini" savunurken, Darya Dugina ve Aleksandr Dugina'nın Ukrayna'da katliam çağrılarında bulunduğuna dair bazı programlarda ifade ettikleri sözleri hatırlatıldı. Açıklamada, Rusya lideri Putin ve çevresinin kendileri açısından meşru olmadığı ifade edilerek, "Bizler, Rus aktivistler, askerler ve politikacılar, şimdi Ulusal Cumhuriyet Ordusu'nun partizanları ve savaşçıları, savaş çığırtkanlarını, soyguncuları ve Rusya halklarının zalimlerini yasadışı ilan ediyoruz.

"PUTİN BİZİM TARAFIMIZDAN TAHTTAN İNDİRİLECEK VE YOK EDİLECEK"

Başkan Putin'i, Anayasayı değiştiren, Slav halkları arasında kardeş kavgasına yol açan ve Rus askerlerini gerçek ve anlamsız ölüme gönderen otorite gaspçısı ve askeri suçlu ilan ediyoruz. Bazıları için yoksulluk ve tabutlar, diğerleri için saraylar onun politikasının özüdür. Haklarından mahrum bırakılmış insanların tiranlara karşı isyan etme hakkına sahip olduğuna inanıyoruz. Putin bizim tarafımızdan tahttan indirilecek ve yok edilecek. Amacımız Rusya'nın ve komşularının yıkımını durdurmak, halkımızın zenginliklerini emen ve bugün ülke içinde ve dışında suç işleyen Kremlin işadamları grubunun faaliyetlerini durdurmaktır. Rusya hükümeti yetkililerini ve bölgesel yönetimleri gaspçının suç ortakları ilan ediyoruz. İstifa etmeyenler tarafımızdan yok edilecektir. Yolsuzluktan ve resmi makamlarla iletişimden para kazanan işadamlarını yerli toprakların hainleri ve gaspçıların suç ortakları ilan ediyoruz. Tövbe etmeyen ve bu hükümete ve savaşına açıkça karşı çıkmayanların mallarının ve kendilerinin tarafımızdan yok edileceğini ilan ediyoruz. Güvenlik güçleri mensuplarını gaspçılarla işbirliği yapan kişiler olarak ilan ediyoruz. Silahlarını bırakmayanlar ve omuzlarındaki kayışları çıkarmayanlar yok edilecektir" denildi.

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Son Dakika Dünya Rusya Federal Güvenlik Servisi'nden Darya Dugina cinayeti hakkında açıklama: Ukrayna özel servisi tarafından gerçekleştirildi - Son Dakika


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