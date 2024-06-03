Stormy Daniels, Melania Trump'a "Donald Trump'ı terk et" çağrısında bulundu - Son Dakika
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Dünya

Stormy Daniels, Melania Trump'a "Donald Trump'ı terk et" çağrısında bulundu

Stormy Daniels, Melania Trump\'a "Donald Trump\'ı terk et" çağrısında bulundu

Yetişkin film yıldızı Stormy Daniels, Melania Trump'a eşi Donald Trump'ı terk et çağrısında bulundu. Daniels, çağrısını Trump'ın hüküm giymiş bir suçlu olması üzerine yaptı. Melania'nın, Trump'ın altı hafta süren dava sürecinde mahkemeye hiç gelmemesi ve ailenin diğer üyelerinin duruşmada olması, 19 yıllık evliliklerinin durumu hakkında spekülasyonlara yol açtı. Daniels ve eski Trump avukatı Michael Cohen, Trump'ın Melania'nın tepkisine karşı kayıtsız olduğunu ifade ettiler.

03.06.2024 16:17
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Stormy Daniels, Melania Trump'a " Donald Trump'ı terk et" çağrısında bulundu. Bu çağrının nedeni, Trump'ın yetişkin film yıldızıyla yaşadığı iddia edilen ilişki değil, Trump'ın hüküm giymiş bir suçlu olmasıydı.

Trump'ın altı hafta süren davası sırasında Melania'nın mahkemeye hiç gelmemesi dikkat çekti. Trump ailesinin diğer üyeleri duruşma sırasında yanında olurken, Melania'nın yokluğu 19 yıllık evliliklerinin durumuyla ilgili spekülasyonlara yol açtı. Daniels, "Melania onu terk etmeli, çünkü o artık hüküm giymiş bir suçlu," dedi.

Trump, ABD ulusal televizyonuna çıkarak davasını tartıştı ve bu sürecin Melania üzerinde etkisi olduğunu kabul etti. Fox and Friends'te, kendisinin "iyi" olduğunu, ancak Melania için "çok zor" olduğunu söyledi. Melania'nın durumu sorulduğunda, Trump, "O iyi, ama bu onun için çok zor," diye yanıtladı.

Stormy Daniels ve eski Trump avukatı Michael Cohen, Trump'ın Melania'nın ilişkiye nasıl tepki vereceği konusunda en az endişe gösterdiğini ifade ettiler. Cohen, mahkemede, "Ona 'Yukarıdaki durum nasıl olacak?' dedim," diyerek Melania'yı kastettiğini belirtti. Trump ise kayıtsızca, "Endişelenme... Sence piyasada ne kadar kalırım? Uzun sürmez," diye yanıt verdi.

Daniels, Melania ve Trump'ın en büyük çocuğu Ivanka'nın duruşmada bulunmama nedenini çocuklarını tehlikeli ortama maruz bırakmak istememeleri olarak açıkladı.

Eski Trump basın sekreteri Stephanie Grisham, Trump'ın duruşma boyunca karısı ve kızının yokluğundan rahatsız olduğunu dile getirdi. Grisham, "Bu tür şeyler onu rahatsız ederdi," dedi.

Trump, 2016 seçimleri öncesinde Stormy ile yaşadığı ilişkiyi örtbas etmek için iş belgelerini sahtelemekten 34 ayrı suçtan suçlu bulundu. Trump'ın avukatı Michael Cohen, eski porno yıldızına, yaşadıkları iddia edilen ilişkiyi gizli tutması için 130.000 dolar ödemişti. Ancak Trump ve Cohen, bu ödemeyi iş gideri olarak göstermeye çalışırken yakalandılar ve Stormy, ABD tarihinin en tartışmalı ceza davalarından birinin merkezinde yer aldı.

Stormy Daniels, Melania Trump'a 'Donald Trump'ı terk et' çağrısında bulundu
Stormy Daniels, Melania Trump'a 'Donald Trump'ı terk et' çağrısında bulundu

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Son Dakika Dünya Stormy Daniels, Melania Trump'a 'Donald Trump'ı terk et' çağrısında bulundu - Son Dakika

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