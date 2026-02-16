Suriye'de bomba yüklü araç infilak etti! Çok sayıda yaralı var - Son Dakika
Suriye'de bomba yüklü araç infilak etti! Çok sayıda yaralı var

Suriye'de bomba yüklü araç infilak etti! Çok sayıda yaralı var
16.02.2026 17:44
Suriye'nin güneyindeki Suveyda ilinde, mühimmat yüklü aracın infilak etmesi sonucu ilk belirmelere göre çok sayıda kişi yaralandı.

Suriye'nin Suveyda şehrinde bomba yüklü araç infilak etti. Olayda çok sayıda kişi yaralandı.

SURİYE'DEKİ PATLAMADA ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, Suveyda'nın El-Kureyya beldesinde silah ve mühimmat yüklü bir araçta patlama meydana geldi. Olayda ilk belirmelere göre çok sayıda kişi yaralandı.

PATLAMA TÜRBENİN YAKINLARINDA MEYDANA GELDİ

Patlamanın, mühimmat yüklü aracın Sultan Paşa el-Atrash Türbesi yakınındayken meydana geldiği bildirildi.

Kaynak: AA

Suriye, Güncel, Dünya, Son Dakika

