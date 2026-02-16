Suriye\'de bomba yüklü araç infilak etti! Çok sayıda yaralı var

Suriye'nin Suveyda şehrinde bomba yüklü araç infilak etti. Olayda çok sayıda kişi yaralandı.
Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, Suveyda'nın El-Kureyya beldesinde silah ve mühimmat yüklü bir araçta patlama meydana geldi. Olayda ilk belirmelere göre çok sayıda kişi yaralandı.
Patlamanın, mühimmat yüklü aracın Sultan Paşa el-Atrash Türbesi yakınındayken meydana geldiği bildirildi.
