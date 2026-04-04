81. dakikada 2-0 geride olan Bayern Münih'ten tarihi geri dönüş
81. dakikada 2-0 geride olan Bayern Münih'ten tarihi geri dönüş

81. dakikada 2-0 geride olan Bayern Münih\'ten tarihi geri dönüş
04.04.2026 18:45
Bundesliga 28. hafta maçında Bayern Münih, 81. dakikasında 2-0 geride olduğu Freiburg karşılaşmasını 3-2'lik skorla kazandı.

Almanya Bundesliga 28. hafta maçında Freiburg ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Europa-Park'ta oynanan mücadeleyi Bayern Münih 3-2'lik skorla kazandı.

BAYERN MUNIH'TEN TARİHİ GERİ DÖNÜŞ

Freiburg, 46. dakikada Johan Manzambi ve 71. dakikada Lucas Holer'in attığı gollerle skoru 2-0'a getirdi. Bayern Münih, 20 yaşındaki oyuncusu Tom Bischof'un 81 ve 90+2'de attığı gollerle maça denge getirdi. Maçta son sözü konuk ekip söyledi. 18 yaşındaki genç yıldız, Lennart Karl, 90+9. dakikada attığı golle Bayern Münih'e galibiyet getirdi. 

YENİLMEZLİK SERİSİ 14 MAÇ OLDU

Bu sonuçla birlikte deplasmandaki yenilmezlik serisini 14 maça çıkaran Bayern Münih, 73 puana ulaştı. Freiburg ise 36 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Bayern Münih, St.Pauli deplasmanına gidecek. Freiburg, Mainz 05'e konuk olacak.

Bayern Münih, Bundesliga, Freiburg, Futbol, Spor

Son Dakika Spor 81. dakikada 2-0 geride olan Bayern Münih'ten tarihi geri dönüş - Son Dakika

SON DAKİKA: 81. dakikada 2-0 geride olan Bayern Münih'ten tarihi geri dönüş - Son Dakika
