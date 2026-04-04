Kasım Süleymani’nin yeğenleri tutuklandı

ABD ile İran arasındaki gerilimin sembol ismi haline gelen Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, yıllar sonra ailesine uzanan bir hukuk operasyonuyla tekrar dünya gündemine oturdu. ABD tarafından 2020 yılında düzenlenen suikastla başlayan süreç, Süleymani’nin yeğenlerinin ABD’de tutuklanmasıyla yeni bir boyut kazandı.

SUİKASTI EMRİ TRUMP'TAN GELDİ

Sürecin fitili, 3 Ocak 2020 tarihinde Bağdat Havalimanı yakınlarında ateşlendi. Dönemin ABD Başkanı Donald Trump’ın doğrudan talimatıyla gerçekleştirilen hava saldırısında, Devrim Muhafızları’nın kilit ismi Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi’nin üst düzey yöneticisi Ebu Mehdi el-Mühendis öldürüldü. Toplamda 10 kişinin yaşamını yitirdiği bu operasyon, Orta Doğu’daki dengeleri temelinden sarstı.

Suikasta yanıt vermekte gecikmeyen Tahran yönetimi, 8 Ocak’ta ABD’nin Irak’taki üslerini balistik füzelerle hedef aldı. Can kaybının yaşanmadığı açıklanan bu saldırının bilançosu daha sonra netleşti; 100’den fazla ABD askeri travmatik beyin hasarı teşhisiyle tedavi altına alındı.

OTURUM İZİNLERİ İPTAL EDİLDİ

Yıllardır süregelen bu gerilim, son olarak Süleymani’nin akrabalarına yönelik bir sınır dışı operasyonuna dönüştü. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Süleymani’nin yeğeni Hamideh Soleimani Afshar ve kızının ABD’deki yasal oturum izinlerinin (Green Card) iptal edildiğini duyurdu. Bakanlık kanadından yapılan bilgilendirmede, Afshar ve kızının şu anda ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Teşkilatı (ICE) birimleri tarafından gözetim altında tutulduğu teyit edildi.

Bu hamle, Washington’ın sadece İranlı askeri figürleri değil, bu figürlerle doğrudan bağı olan kişilerin ABD topraklarındaki varlığını da "ulusal güvenlik" çerçevesinde yeniden değerlendirdiğini gösterdi.