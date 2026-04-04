Kasım Süleymani’nin yeğenleri tutuklandı - Son Dakika
Kasım Süleymani’nin yeğenleri tutuklandı

Kasım Süleymani’nin yeğenleri tutuklandı
04.04.2026 18:35
ABD tarafından 2020 yılında düzenelenen suikast ile öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin yeğenleri tutuklandı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Süleymani’nin yeğeni Hamideh Soleimani Afshar ile kızının ABD’deki yasal oturum izinlerinin iptal edildiğini duyurdu.

ABD ile İran arasındaki gerilimin sembol ismi haline gelen Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, yıllar sonra ailesine uzanan bir hukuk operasyonuyla tekrar dünya gündemine oturdu. ABD tarafından 2020 yılında düzenlenen suikastla başlayan süreç, Süleymani’nin yeğenlerinin ABD’de tutuklanmasıyla yeni bir boyut kazandı.

SUİKASTI EMRİ TRUMP'TAN GELDİ

Sürecin fitili, 3 Ocak 2020 tarihinde Bağdat Havalimanı yakınlarında ateşlendi. Dönemin ABD Başkanı Donald Trump’ın doğrudan talimatıyla gerçekleştirilen hava saldırısında, Devrim Muhafızları’nın kilit ismi Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi’nin üst düzey yöneticisi Ebu Mehdi el-Mühendis öldürüldü. Toplamda 10 kişinin yaşamını yitirdiği bu operasyon, Orta Doğu’daki dengeleri temelinden sarstı.

Suikasta yanıt vermekte gecikmeyen Tahran yönetimi, 8 Ocak’ta ABD’nin Irak’taki üslerini balistik füzelerle hedef aldı. Can kaybının yaşanmadığı açıklanan bu saldırının bilançosu daha sonra netleşti; 100’den fazla ABD askeri travmatik beyin hasarı teşhisiyle tedavi altına alındı.

OTURUM İZİNLERİ İPTAL EDİLDİ

Yıllardır süregelen bu gerilim, son olarak Süleymani’nin akrabalarına yönelik bir sınır dışı operasyonuna dönüştü. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Süleymani’nin yeğeni Hamideh Soleimani Afshar ve kızının ABD’deki yasal oturum izinlerinin (Green Card) iptal edildiğini duyurdu. Bakanlık kanadından yapılan bilgilendirmede, Afshar ve kızının şu anda ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Teşkilatı (ICE) birimleri tarafından gözetim altında tutulduğu teyit edildi.

Bu hamle, Washington’ın sadece İranlı askeri figürleri değil, bu figürlerle doğrudan bağı olan kişilerin ABD topraklarındaki varlığını da "ulusal güvenlik" çerçevesinde yeniden değerlendirdiğini gösterdi.

Kasım Süleymani, Marco Rubio, İran, Son Dakika

Son Dakika Kasım Süleymani Kasım Süleymani’nin yeğenleri tutuklandı - Son Dakika

  • Ali Cakar Ali Cakar :
    Özgürlükler Ülkesi ABD. 38 8 Yanıtla
    eser demir eser demir:
    Tog otomobilimiz yerli ve millî boşver 14 39
    Ali Kublay Ali Kublay:
    Enteresan adamın yeğenleri büyük şeytan amerikada şimdiye kadar niye tutuklamamis salak amerikalilar 14 3
    Süper Çocuk Süper Çocuk:
    Eser DEMİR, TOGG'un tam olarak neyi batıyor? Eskiden uçak,silah,otomobil gibi her girişimi engelleyip batının 'tarım ülkesi' rolünü (son 20-25 yıldır yaptığı sanayi atılımlarıyla) oynamayan iktidarın projesi olması mı? Emin ol TOGG senin gibi kemalist zihniyetlerden çok daha yerli ve çok daha milli! 8 4
    eser demir eser demir:
    Süper çocuk sen gitt Süpermen izle...... 3 5
  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    ABD ye seytan derler dusmanlik yaparlar cocuklarida ABD yasarlar 25 1 Yanıtla
    Kemal Yılmaz Kemal Yılmaz:
    Saçma bir yorum.hz. Nuh'un da oğlu gemiye binmemişti. 0 1
  • Ali Levent Ali Levent :
    Süleymani Türk düşmanıydı. ABD istemese de bizim menfaatimize vurmuştu. 9 3 Yanıtla
  • 7912145 7912145:
    savaşla galip gelemediğini soytarılıkla galip gelmeye çalışıyor 2 1 Yanıtla
  • Faruk AK Faruk AK:
    Eser demir eksoz borusu mu dedin 2 1 Yanıtla
    eser demir eser demir:
    Ne diyooon oglluuuim 0 3
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da 200 kilo kaçak ete el konuldu Ordu'da 200 kilo kaçak ete el konuldu
Kaş’ta Denizin Rengi Değişti Kaş'ta Denizin Rengi Değişti
Irak’ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı Irak'ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı
Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK’den gelen haberle sarsıldı Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK'den gelen haberle sarsıldı
İsrail’de savaş karşıtı gösteriye polis müdahalesi İsrail'de savaş karşıtı gösteriye polis müdahalesi
Barcelona nisan ayında şampi... Barcelona nisan ayında şampi...

07:37
İlk kez görüntülendi Mücteba Hamaney operasyon odasında
İlk kez görüntülendi! Mücteba Hamaney operasyon odasında
06:17
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
03:42
Dünyaya Mescid-i Aksa çağrısı: Bir an önce harekete geçin
Dünyaya Mescid-i Aksa çağrısı: Bir an önce harekete geçin
01:38
Artvin’de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti
Artvin'de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti
01:09
Araç karşı şeride geçti Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi
Araç karşı şeride geçti! Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi
23:42
ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor
ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor
