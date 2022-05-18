Suriye'de yaşayanların ülkelerine dönen mültecileri protesto ettiği iddiası - Son Dakika
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Suriye'de yaşayanların ülkelerine dönen mültecileri protesto ettiği iddiası

18.05.2022 11:13
Suriye'de yaşayanların ülkelerine dönen mültecileri protesto ettiği iddiası

Suriyelilerin, Türkiye'de yaşayan mültecilerin Suriye'ye dönmesini istemediklerine dair görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu. İddiaların yayılmasıyla "Suriye'deki Suriyeliler" etiketi TT olmuştu. North Press Agency'nin haberinde ve protestoyla ilgili Suriye basınına yansıyan içeriklerde, Türkiye'nin Suriye'deki mülteciler için yerleşim yeri inşa etme kararının protesto edildiği ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de yaşayan 1 milyon Suriyelinin geri dönüşü için hazırlıklar yapıldığını ve İdlib'deki briket ev sayısının 100 bine çıkarılacağını söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı proje, Afrin'de yaşayan bazı Suriyelileri memnun etmediği ve toplanıp basın açıklaması yapan grup, Suriyelilerin ülkeye geri gelmemesi için çağrıda bulunduğuna ilişkin görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu.

"YENİDEN YERLEŞMEYE HAYIR, ÖZGÜRLEŞTİRME KARARINA EVET"

Teyit.org'un ulaştığı Verify-Sy, gösterilerde mültecilerin geri dönüşünün değil, şehir ve köylerde demografik değişimin protesto edildiğini söyledi. Buna göre pankartlarda da "Yeniden yerleşmeye hayır, özgürleştirme kararına evet" gibi ifadeler yazıyor.

Suriye'de yaşayanların ülkelerine dönen mültecileri protesto ettiği iddiası

PROTESTOLARDA İDDİALARA AİT İFADELER YOK

Paylaşımlarda kanıt olarak yer verilen North Press Agency'nin haberinde ve protestoyla ilgili Suriye basınına yansıyan içeriklerde, sosyal yaşamın bozulacağına ya da Türkiye'deki Suriyelilerin Suriye'ye dönmesini istemediklerine dair bir ifade bulunmuyor.

Konuyla ilgili paylaşımlar;

Suriye'de yaşayanların ülkelerine dönen mültecileri protesto ettiği iddiası
Suriye'de yaşayanların ülkelerine dönen mültecileri protesto ettiği iddiası
Suriye'de yaşayanların ülkelerine dönen mültecileri protesto ettiği iddiası
YORUMLAR
500
Suriye'de 'Türkiye'dekiler geri gelmesin' protestosunun gerçekleri yansıtmadığı ortaya çıktı! Suriye'de 'Türkiye'dekiler geri gelmesin' protestosunun gerçekleri yansıtmadığı ortaya çıktı!

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Son Dakika Dünya Suriye'de yaşayanların ülkelerine dönen mültecileri protesto ettiği iddiası - Son Dakika


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