Suriye'de yaşayanların ülkelerine dönen mültecileri protesto ettiği iddiası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de yaşayan 1 milyon Suriyelinin geri dönüşü için hazırlıklar yapıldığını ve İdlib'deki briket ev sayısının 100 bine çıkarılacağını söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı proje, Afrin'de yaşayan bazı Suriyelileri memnun etmediği ve toplanıp basın açıklaması yapan grup, Suriyelilerin ülkeye geri gelmemesi için çağrıda bulunduğuna ilişkin görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu.

"YENİDEN YERLEŞMEYE HAYIR, ÖZGÜRLEŞTİRME KARARINA EVET"

Teyit.org'un ulaştığı Verify-Sy, gösterilerde mültecilerin geri dönüşünün değil, şehir ve köylerde demografik değişimin protesto edildiğini söyledi. Buna göre pankartlarda da "Yeniden yerleşmeye hayır, özgürleştirme kararına evet" gibi ifadeler yazıyor.

PROTESTOLARDA İDDİALARA AİT İFADELER YOK

Paylaşımlarda kanıt olarak yer verilen North Press Agency'nin haberinde ve protestoyla ilgili Suriye basınına yansıyan içeriklerde, sosyal yaşamın bozulacağına ya da Türkiye'deki Suriyelilerin Suriye'ye dönmesini istemediklerine dair bir ifade bulunmuyor.

Konuyla ilgili paylaşımlar;