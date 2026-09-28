Suudi Dışişleri Bakanı bin Ferhan, Rubio ile Washington\'da Orta Doğu\'yu görüşecek

(ANKARA) - Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşmek üzere Washington'a gitti. Görüşmede, Suudi Arabistan ile ABD arasındaki ilişkilerin yanı sıra Orta Doğu'daki son gelişmelerin ele alınması öngörülüyor.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Prens bin Ferhan'ın ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile görüşmek üzere Washington'a gittiği bildirildi. Bin Ferhan'ın Rubio ile ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele alacağı belirtildi.

İki bakanın görüşmesinde, Suudi Arabistan ile ABD arasındaki ilişkilerin yanı sıra Orta Doğu'daki son gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

Bin Ferhan, geçen hafta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 81. oturumunun üst düzey toplantıları kapsamında New York'ta bulunmuştu. Suudi Bakan, Genel Kurul çalışmaları kapsamında çeşitli ülkelerin mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmişti.