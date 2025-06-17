Tahran'dan Veda: Evin Son Fotoğrafı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya
BBC

Tahran'dan Veda: Evin Son Fotoğrafı

Tahran\'dan Veda: Evin Son Fotoğrafı
17.06.2025 05:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'daki savaş ve tahliye korkusu, Tahranlıların evlerini terk etmeden önce paylaştığı anları yansıtıyor.

Bazı koltuklar bomboş duruyor. Bazılarının önüne valizler yığılmış. Saksı çiçekleri, biblolar ve yastıklar özenle dizilmiş, perdeler kapalı.

Sosyal medyanın Farsça konuşulan köşelerinde dolaşan dokunaklı bir akımın başlığı bu: "Evin son fotoğrafı".

İnsanların kapılarını kapatıp şehirlerini terk etmeden önce paylaştıkları görüntüler…

Şehri terk etmeden hemen önce paylaşılan bu karelerde insanlar, ardında ne bıraktıklarını kayda geçiriyor.

İsrail'in İran'a yönelik bombardımanı sürerken, başkent Tahran'daki birçok kişi, yollar tıkanmış, yakıt kuyrukları uzamış olsa da kaçmayı göze aldı.

Geri döndüklerinde evlerini yerinde bulup bulamayacaklarını bilmeden yola çıktılar.

Bir sosyal medya kullanıcısı şöyle yazdı:

"Sevdiklerimden kalan hatıraları ve temel ihtiyaçları topladım, çiçeklerimi suladım ve yola çıktım. Eğer bir daha dönüp dönemeyeceğini bilmeden evden ayrılıyorsan… bu, dayanılmaz derecede zor."

Bir diğeri ise şöyle dedi:

"Evim hiç bu kadar hüzünlü olmamıştı. Geri dönüp dönemeyeceğimi bilmiyorum."

Bir kullanıcı ise çalışma masasının fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafta bilgisayar, kulaklıklar yerli yerinde duruyordu.

Altına şunu yazdı:

"Uğruna uykusuz kaldığım, saçlarımı ağartan şeylere veda ettim. Umuyorum ki döndüğümde hâlâ yerlerinde olurlar."

10 milyonluk bu kentin bir sakini, başkente üniversite ve iş hayalleriyle geldiğini yazdı ve "Evdeki her şeyi sevgiyle ve emekle aldım, yerleştirdim. Sessizce veda ettim. Bir gün tekrar bu güzel, güvenli yuvama dönebilmeyi diliyorum," dedi.

Bu insanlar, İsrail'in Pazartesi günü verdiği tahliye çağrısından çok daha önce gitme kararını almıştı.

İsrail ordusu, Pazartesi günü Tahran'ın kuzeyinde geniş bir alanın boşaltılması gerektiğini söyledi ve harita üzerinde işaretlediği bölgeleri duyurdu.

Bu açıklama, İsrail'in İran'a dört gündür sürdürdüğü hava saldırılarının ardından geldi.

Saldırılarda en az 224 kişi hayatını kaybetti.

Tahran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırılarında ise en az 24 kişi öldü.

İsrail'in ilk saldırıları, nükleer ve askerî tesisler ile üst düzey yetkilileri hedef almıştı. Ancak saldırıların kapsamı genişledikçe başkent Tahran defalarca vuruldu – üstelik bu saldırıların bazıları yerleşim alanlarını da içine aldı.

Bu da şehir sakinleri arasında korku yarattı.

BBC muhabirleri, İran hükümetinin uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle ülke içinden haber geçemiyor. Ancak bazı İranlılar yaşadıklarını BBC Farsça Servisi ile iletişime geçerek aktardı.

Bazı Tahranlılar ise kalmaya karar verdi. Yaşlı anne babaları, küçük çocukları, sağlık sorunları ya da gidecek yerleri olmadığı için.

BBC Farsça Servisi'ne konuşan bir kadın, hamile olduğunu ve küçük bir kız çocuğu bulunduğunu söyledi:

"Bu trafikte nasıl hayatta kalabilirim? Her şeyim burada kurulu... Nereye gidebilirim ki?"

Başka bir kadın ise bekar olduğunu ve 800 km uzaklıktaki ailesinin yaşadığı Şiraz'a tek başına gitmeye cesaret edemediğini söyledi:

"Aracım var ama Tahran'dan ayrılmakta en büyük korkum, mesafenin uzunluğu, yakıt kıtlığı ve arabada çıkabilecek arızalar."

Tahran'dan ayrılan arkadaşlarının trafikte saatlerce mahsur kaldığını da sözlerine ekledi:

"Normalde 10–12 saat süren yolculuk, onlara 20 saat sürdü. Otobüs bileti de yok zaten."

Kendini 40 yaşında ve iki küçük çocuk annesi olarak tanıtan bir kadın BBC'ye şöyle konuştu:

"Ben hiçbir yere gitmiyorum. Açık konuşayım: Artık o kadar yorgunum ki, gidip sonra döndüğümde her şeyin yıkıldığını görmek istemiyorum.

"Yıllardır çok çalıştım. Pandemisiydi, enflasyonuydu… Her şeye rağmen. Bugün bulunduğum yere kolay gelmedim. Eğer her şey mahvolacaksa, çocuklarımla birlikte evimizle gitmeyi tercih ederim. Çünkü yeniden başlama gücüm kalmadı."

Aynı ikilem, yurtdışında yaşayan milyonlarca İranlı tarafından da derinden hissediliyor.

Sevdiklerinin durumunu öğrenmeye çalışırken, kesintili internet bağlantılarıyla onlara ulaşmaya çalışıyorlar.

Bir Instagram kullanıcısı şöyle yazdı:

"Göçün en zor yanı hasretti sanıyorduk. Ama şimdi savaşla birlikte, uzakta olmanın gerçek kaygısının ne demek olduğunu öğrendik."

Yurtdışındaki bazı İranlılar, ailelerinin tüm ısrarlara rağmen ayrılmayı reddettiğini söyledi.

Bu mesajlara yanıt olarak başkentte yaşayan biri şöyle yazdı:

"Bazı insanların parası yok. Bazılarının gidecek yeri yok. Bize sadece 'gidin' demeyin."

Kaynak: BBC

Savaş ve Çatışma, Sosyal Medya, Orta Doğu, Politika, İsrail, Tahran, Medya, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Tahran'dan Veda: Evin Son Fotoğrafı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Korku dolu anlar Türk sporcular savaşın ortasında kaldı Korku dolu anlar! Türk sporcular savaşın ortasında kaldı
İsrail-İran savaşında 4. gün Bilanço her saat ağırlaşıyor İsrail-İran savaşında 4. gün! Bilanço her saat ağırlaşıyor
İsrail basınından olay iddia: Netanyahu, 2 ülkeden yardım istedi İsrail basınından olay iddia: Netanyahu, 2 ülkeden yardım istedi
İntihar eden polis memurunun evinden çıkan cesetle ilgili kan donduran ayrıntılar İntihar eden polis memurunun evinden çıkan cesetle ilgili kan donduran ayrıntılar
Edin Dzeko’nun sürpriz geri dönüşü: 1 yıllık anlaşma duyuruldu Edin Dzeko'nun sürpriz geri dönüşü: 1 yıllık anlaşma duyuruldu
Tahran’dan kaçış Kilometrelerce kuyruk oluştu Tahran'dan kaçış! Kilometrelerce kuyruk oluştu
İngiliz istihbaratına ilk kez bir kadın başkan atandı İngiliz istihbaratına ilk kez bir kadın başkan atandı
Metroda ünlü var Cem Yiğit Üzümoğlu halkla iç içe yolculuk yaptı Metroda ünlü var! Cem Yiğit Üzümoğlu halkla iç içe yolculuk yaptı
MOSSAD iddiası infial yarattı, İletişim Başkanlığı’ndan yalanlama geldi MOSSAD iddiası infial yarattı, İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama geldi
İran’ın gece balistik füzelerle vurduğu Tel Aviv’den ilk görüntüler İran'ın gece balistik füzelerle vurduğu Tel Aviv'den ilk görüntüler
Pezeşkiyan’dan ulusal birlik çağrısı Pezeşkiyan'dan ulusal birlik çağrısı

21:32
İsrail Başbakanı Netanyahu: İran’a saldırılarda ABD bize yardım ediyor
İsrail Başbakanı Netanyahu: İran'a saldırılarda ABD bize yardım ediyor
10:28
Trump’ın tehdidi sonrası İran, ABD’nin İsrail Büyükelçiliğini vurdu
Trump'ın tehdidi sonrası İran, ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini vurdu
10:24
Teşkilat sezon finalinde büyük veda Kate gitti, maske düştü
Teşkilat sezon finalinde büyük veda! Kate gitti, maske düştü
10:16
Merkez Bankası’nın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmininde düşüş
Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmininde düşüş
10:07
Akaryakıta okkalı bir zam daha Tabela 5 günde 3. kez değişiyor
Akaryakıta okkalı bir zam daha! Tabela 5 günde 3. kez değişiyor
10:05
İran, MOSSAD casusunu idam etti
İran, MOSSAD casusunu idam etti
09:56
Fenerbahçe’nin yıldızları düğünde halay çekti
Fenerbahçe'nin yıldızları düğünde halay çekti
09:51
Polis ile iş insanı trafikte yumruk yumruğa kavga etti
Polis ile iş insanı trafikte yumruk yumruğa kavga etti
09:47
İsrail 4 gündür vuruyor ama Fordo hala ayakta
İsrail 4 gündür vuruyor ama Fordo hala ayakta
09:30
Nişanda şaka sınırlarını zorladı Avatar Atakan kahveye sıvı sabun ekledi
Nişanda şaka sınırlarını zorladı! Avatar Atakan kahveye sıvı sabun ekledi
09:17
Pezeşkiyan’dan ulusal birlik çağrısı
Pezeşkiyan'dan ulusal birlik çağrısı
09:01
İran’ın gece balistik füzelerle vurduğu Tel Aviv’den ilk görüntüler
İran'ın gece balistik füzelerle vurduğu Tel Aviv'den ilk görüntüler
08:42
MOSSAD iddiası infial yarattı, İletişim Başkanlığı’ndan yalanlama geldi
MOSSAD iddiası infial yarattı, İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2025 05:33:26. #7.12#
SON DAKİKA: Tahran'dan Veda: Evin Son Fotoğrafı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.