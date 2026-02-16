Taliban, olası bir ABD-İran savaşında tarafını seçti - Son Dakika
Taliban, olası bir ABD-İran savaşında tarafını seçti

Taliban, olası bir ABD-İran savaşında tarafını seçti
16.02.2026 06:34
Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, ABD'nin İran'a yönelik olası bir saldırısı halinde Tahran'ın talep etmesi durumunda Afganistan'ın iş birliğine hazır olduğunu açıkladı ve İran'ın böyle bir çatışmadan galip çıkacağını savundu.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Afganistan'ın ABD'nin İran'a yönelik olası bir saldırısı durumunda Tahran ile iş birliği yapmaya hazır olduğunu açıkladı.

"İRAN İLE İŞ BİRLİĞİ YAPMAYA HAZIRIZ"

Mücahid, pazar günü İran radyosunun Peştuca servisine verdiği röportajda, böyle bir saldırı gerçekleşmesi ve İran'ın yardım talep etmesi halinde Kabil yönetiminin İslam Cumhuriyeti ile iş birliği yapacağını söyledi.

"OLASI BİR ABD SALDIRISINDA İRAN ÜSTÜN GELECEK"

Mücahid, açıklamasında İran'ın haziran ayında İsrail ile yaşadığı ve 12 gün sürdüğü belirtilen çatışmadan "galip çıktığını" savundu. İran'ın olası bir ABD saldırısı karşısında da üstün geleceğini ileri süren Taliban sözcüsü, bölgesel gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade etti.

TALİBAN BÖLGE ÜLKELERİYLE İLİŞKİLERİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Taliban yönetimi, ABD'nin 2021'de Afganistan'dan çekilmesinin ardından dış politikada bölge ülkeleriyle ilişkilerini güçlendirme yönünde adımlar atıyor. İran ile Afganistan arasında son dönemde diplomatik temasların ve ekonomik ilişkilerin arttığı biliniyor. Mücahid'in açıklamaları, Washington ile Tahran arasındaki gerilimin sürdüğü bir dönemde geldi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Necati Kaya Necati Kaya:
    Çok güldüm. Ayranı yok içmeye ata sözü aklıma geldi. 26 18 Yanıtla
    Selim Kayisi Selim Kayisi:
    Adamlar ABD ye karşı bir savaş kazanmış neye gülüyorsun onu anlamadım. 14 4
    fenerbahce343434 fenerbahce343434:
    Ya, hu, di - zi,yo,nist haberlerinin yorumlarını neden sürekli kapalı veriyorsunuz, öyle mi fonlanıyorsunuz 9 0
    Necati Kaya Necati Kaya:
    Afganistani işgal etmek riske girmektır cografya acısından.Yok efendim rusyayı yenmiş, amerikayı yenmiş. Savaş icin işgale gerek yok. Fiili İşgalden bir çıkarıda yok . Zaten fikren ve yaşam tarzı olarak ortaçağı secen bir devlet. Uçaklar, füzeler, sabotajlar ile o sözde devleti tunç devrine çevirirler. İşte gazze. Acaba keleş haricinde amerikaya etki edecek bir silahi varmi. 0 0
  • Haggı Haggı:
    hahhaaa, sapanları hazır edin 17 20 Yanıtla
  • Ghost Riley Ghost Riley:
    yav he he. bakiniz siyasal islam iste 13 20 Yanıtla
  • oktay sayar oktay sayar:
    Abd ,Afganistanın ,rusya tarafindan işgal edilmemesi icin zamaninda talibani kurdu, talibanin tasmasi ,abd nin elinde 6 6 Yanıtla
  • Ufuk Hakkı İğneci Ufuk Hakkı İğneci:
    Bu çok gülen arkadaşlar abd de Rusya da Afganistan da talibana yenildi 5 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

