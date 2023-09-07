Taylan'da üç kadın havalimanında cinsel organlarında üç kilogram kokain ile yakalandı - Son Dakika

Taylan'da üç kadın havalimanında cinsel organlarında üç kilogram kokain ile yakalandı

Taylan\'da üç kadın havalimanında cinsel organlarında üç kilogram kokain ile yakalandı
Son Güncelleme: 07.09.2023 16:22

Phuket Havalimanı'nda polisin davranışlarından şüphelendiği üç kadın cinsel organlarında toplam üç kilo kokain ile yakalandı. Kadınların cinsel organlarında gizledikleri kokain yapılan röntgen taraması sonucu bulundu. Kadınlar gözaltına alındı.

Phuket Uluslararası Havalimanı'nda üç Kenyalı kadın, şaşırtıcı bir uyuşturucu kaçakçılığı olayında yakalandı. Kadınların cinsel organlarında toplamda yaklaşık 3 kilogram kokain bulunduğu tespit edildi.

Taylan'da üç kadın havalimanında cinsel organlarında üç kilogram kokain ile yakalandı

Sakoo Polisi, 5 Eylül Salı günü Phuket Express'e yaptığı açıklamada, üç Kenyalı kadın şüpheliyi gözaltına aldığını duyurdu. Gözaltına alınan kadınlardan ikisi 26 yaşında iken diğeri 34 yaşındaydı. Başlangıçta şüphelilerin üzerinde herhangi bir yasadışı madde bulunmadığı için polis, detaylı bir inceleme yapma kararı aldı.

Taylan'da üç kadın havalimanında cinsel organlarında üç kilogram kokain ile yakalandı

Şüpheli davranışlarından şüphelenen polis ve yetkililer, kadınları Thalang Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan röntgen incelemeleri sonucunda, kadınların cinsel organlarında gizlice taşınan 2.8 kilogram kokain tespit etti.. Bu tespit, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığına karşı verilen mücadelede önemli bir başarı olarak kayda geçti.

Üç Kenyalı kadın şimdi uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlamalarıyla karşı karşıya ve adli işlem süreci başlatılmış durumda. Phuket polisi, bu tür suçların ciddiyetinin altını çizerek, uluslararası havalimanlarında gerçekleştirilen sıkı denetimlerin devam edeceğini belirtti. Bu olay, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığına karşı yapılan mücadelede yetkililerin kararlılığını bir kez daha gösterdi.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya

Tayland, Kenya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Taylan'da üç kadın havalimanında cinsel organlarında üç kilogram kokain ile yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
16:37 Şeyma Subaşı'nın günlerce reklamını yaptığı kitabının fiyatı 5 liraya kadar düştü
16:07 Ronaldo, 18 yıl sonra ilk kez listede yok! İşte Ballon d'Or'a aday gösterilen futbolcular
15:59 Kırklareli'ndeki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi
15:49 Büyükhanlı Holding'in varisi Cem Büyükhanlı'nın ölümüne ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı
15:34 4. kez Survivor'a katılmaya hazırlanan Nagihan Karadere'den Acun Ilıcalı'nın ''Meydan senin'' sözüne cevap
15:19 Leonardo DiCaprio, yeni sevgilisi 25 yaşındaki Vittoria Ceretti ile Ibiza'da öpüşürken görüntülendi
15:16 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Muhammed Yakut'un İspanya'dan iadesini talep etti
15:14 Bakan Şimşek: Ücret düzenlemeleri, hedef enflasyona göre yapılacak
15:05 Merkez Bankası Başkanı Erkan: Parasal sıkılaştırma, enflasyonda iyileşme sağlanana kadar sürecek
14:59 Süper Lig ile İtalya Serie A'yı kıyaslayan Balotelli'den bomba yorum: Türkiye'de seviye daha yüksek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2023 16:40:58. #1.11#
SON DAKİKA: Taylan'da üç kadın havalimanında cinsel organlarında üç kilogram kokain ile yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement