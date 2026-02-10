Tel Aviv ve Atina'nın uykularını kaçıran fotoğraf! Bölgede büyük panik hakim - Son Dakika
10.02.2026 06:22
Yunan basını, Doğu Akdeniz'de değişen dengeler karşısında İsrail'in Türkiye–Mısır hattında oluşabilecek "çifte cephe" ihtimalinden ciddi kaygı duyduğunu, bu sürecin İsrail kadar Atina'yı da paniğe sürüklediğini yazdı.

Yunan basını, İsrail'in Doğu Akdeniz'de değişen dengeler karşısında artan endişelerini açık şekilde yazmaya başladı. Türkiye ile Mısır arasındaki yakınlaşma, Tel Aviv ve Atina'da "stratejik kırılma" ihtimali olarak yorumlanıyor.

Yunanistan'da yayın yapan Libre gazetesi, İsrail'in Gazze'de süren saldırılar ve abluka sürecinin ötesinde, Doğu Akdeniz'de oluşabilecek uzun vadeli stratejik senaryolara yoğunlaştığını ortaya koyan dikkat çekici bir analiz yayımladı. Haberde, bölgedeki jeopolitik dengelerin hızla değişebileceğine işaret edildi.

"İSRAİL BÜYÜK RAHATSIZLIK DUYUYOR"

Yunan gazeteci Spyros Sideris imzasıyla yayımlanan analizde, İsrail'in özellikle Türkiye ile Mısır arasındaki normalleşmeden ciddi rahatsızlık duyduğu vurgulandı. Sideris, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Mısır ordusunun artan askeri kapasitesine dair son açıklamalarının, Tel Aviv'deki tedirginliği açıkça ortaya koyduğunu yazdı.

"STRATEJİK BİR KIRILMA İHTİMALİ"

Haberde, Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi'nin yeniden faaliyete geçirilmesi önemli bir kırılma noktası olarak gösterildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin ortak iş birliği mesajlarının, İsrail'de Doğu Akdeniz dengelerinin köklü biçimde değişebileceği korkusunu tetiklediği ifade edildi. Sideris, Tel Aviv'de bu sürecin "stratejik bir kırılma ihtimali" olarak değerlendirildiğini aktardı.

"ÇİFTE CEPHE" SENARYOSU GÜNDEME GELDİ

Analizde, İsrailli emekli Tuğgeneral Amir Avivi gibi askeri analistlerin, Türkiye ve Mısır'ı bölgede iki organize ordu olarak değerlendirdiği ve olası eş zamanlı bir çatışma ihtimaline dikkat çektiği belirtildi. Son dönemde yapılan ortak deniz tatbikatlarının, bu senaryonun somut göstergesi olarak görüldüğü kaydedildi.

Haberde, söz konusu tatbikatların yalnızca askeri değil, aynı zamanda güçlü bir bölgesel mesaj taşıdığı vurgulandı. Türkiye'nin modern donanması ve savunma sanayisindeki hızlı ilerlemesinin, Mısır'ın kara ve deniz kuvvetleriyle birleşmesinin İsrail açısından "stratejik özerklik" sinyali verdiği ifade edildi.

ATİNA DA SÜRECİ YAKINDAN İZLİYOR

Libre'de yer alan değerlendirmede, Yunanistan'ın da İsrail gibi Türkiye-Mısır iş birliğini dikkatle takip ettiği aktarıldı. Olası bir mutabakatın, Atina'nın İsrail ve Fransa ile kurduğu deniz yetki alanları ve enerji temelli dengeleri sarsabileceği belirtildi. Kıbrıs ve Doğu Akdeniz enerji başlıklarının bu yakınlaşmayı daha da kritik hale getirdiği vurgulandı.

"HAZIRLIK YAPMALIYIZ" İTİRAFI

Analizin son bölümünde, Netanyahu'nun kaygısının yalnızca kısa vadeli askeri tehditlerden değil, bölgesel stratejik üstünlüğü kaybetme ihtimalinden kaynaklandığı ifade edildi. Sideris, "Türkiye-Mısır hattında oluşabilecek çifte cephe senaryosu hem İsrail'i hem de Yunanistan'ı paniğe sevk ediyor. Bu nedenle her ihtimale karşı hazırlık yapılması gerektiği görüşü öne çıkıyor" değerlendirmesini paylaştı.

Kaynak: Akşam Gazetesi

