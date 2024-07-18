Trump'a suikast girişimiyle ilgili yeni bilgiler paylaşıldı - Son Dakika
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Trump'a suikast girişimiyle ilgili yeni bilgiler paylaşıldı

Trump\'a suikast girişimiyle ilgili yeni bilgiler paylaşıldı

ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosu'nda düzenlenen iki kapalı oturumda kolluk kuvvetleri, Cumartesi günü Pennsylvania'da Donald Trump'a suikast girişiminde bulunan saldırgan hakkında yeni bilgiler paylaştı. Saldırganın Gizli Servis tarafından 'şüpheli' olarak tespit edildiği ancak daha sonra kaybolduğu belirtildi. FBI Direktörü Christopher A. Wray, saldırıyla ilgili bilgi toplamak için şimdiye kadar 200'den fazla görüşme yapıldığını ve 14 bin görüntünün incelendiğini aktardı. Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle'ın istifası talep edildi.

18.07.2024 16:14
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ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosu'nda düzenlenen iki kapalı oturumda kolluk kuvvetleri, Cumartesi günü Pennsylvania'da Donald Trump'a suikast girişiminde bulunan saldırgan hakkında yeni bilgiler paylaştı.

Kongre üyelerine verilen bilgide, Donald Trump'a suikast girişiminde bulunan kişinin Gizli Servis tarafından "şüpheli" olarak tespit edildiğini, ancak daha sonra kalabalığın arasında kaybolduğu belirtildi.

Oturumun ardından Fox News'a konuşan Wyoming Senatörü John Barrasso, Gizli Servis'in saldırganı saldırıdan bir saat önce gördüğünü, ancak daha sonra kaybettiğini söylediğini aktardı.

Barrasso saldırganın sırt çantasının yanı sıra uzaklık ölçen bir cihaz taşıdığını, bu yüzden "şüpheli bir karakter" olarak işaretlendiğini söyledi ve sözlerine devam etti:

"O bir saat içinde bu kişiyi gözden kaçırmamanız gerektiğini düşünürsünüz."

BBC'nin ABD'deki ortağı CBS News'a konuşan bir yetkili, oturumda silahlı saldırganın suikast girişiminden önceki günlerde saldırının gerçekleştiği Butler County fuar alanını en az bir kez ziyaret ettiği ve daha önce telefonunda depresyon belirtileri hakkında arama yaptığı yönünde yeni bilgilerin paylaşıldığını söyledi.

Saldırgan ayrıca telefonunu hem Donald Trump hem de Başkan Joe Biden'ın görüntülerini aramak için kullanmıştı.

FBI Direktörü Christopher A. Wray milletvekillerine yaptığı açıklamada saldırıyla ilgili bilgi toplamak için şimdiye kadar 200'den fazla görüşme yapıldığını ve 14 bin görüntünün incelendiğini aktardı.

Ancak çok sayıda Cumhuriyetçi senatör, soruşturmadan sorumlu yetkililerin şeffaf olmadığı yönündeki endişelerini ve bir tehdit tespit edilmesine rağmen, Trump'ın sahneye çıkmasına izin verilmesine duydukları öfkeyi dile getirdi.

Tennessee Senatörü Marsha Blackburn X hesabından yaptığı paylaşımda, "Gizli Servis'in Başkan Trump sahneye çıkmadan önce bir tehditten haberdar olduğunu öğrenmek beni dehşete düşürdü" dedi.

Soruşturmada yer alan bir emniyet yetkilisi CBS'e yaptığı açıklamada, Gizli Servis'e yardımcı olmak üzere görevlendirilen bir keskin nişancının mesafe ölçen cihazı kullanan silahlı kişinin fotoğrafını çektiğini ve hemen telsizle bir komuta merkezine bildirdiğini paylaştı.

ABC News ve diğer ABD yayın organlarına göre yetkililer 20 yaşındaki silahlı saldırganın ateş açmadan 20 dakika önce bir binanın çatısında tekrar görüldüğünü açıkladı.

Saldırgan Trump'a ateş açtıktan 26 saniye sonra Gizli Servis'in keskin nişancıları tarafından öldürüldü.

Gizli Servis direktörünün istifası isteniyor

Çarşamba günü düzenlenen oturuma katılan çok sayıda senatör, yetkililerin sorularına cevap vermediğinden yakındı ve Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle'ın istifasını talep etti.

Utah Senatörü Mike Lee, "Başkan Trump'a yönelik suikast girişimiyle ilgili korkunç güvenlik hataları ve şeffaflık eksikliği, Gizli Servis'te liderliğin derhal değişmesi gerektiğine işaret ediyor" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Wisconsin Senatörü Ron Johnson brifingin "hiçbir şekilde aydınlatıcı olmadığını" söyledi ve yetkililerin kongre üyelerinden sadece dört soru aldığını söyledi.

Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell, ülkenin "cevapları ve hesap verebilirliği hak ettiğini" ve Gizli Servis'teki liderlik değişiminin "bu yönde önemli bir adım" olacağını söyledi.

Oturuma katılan FBI Direktörü Chris Wray, saldırının neden yapıldığının henüz tespit edilmediğini paylaştı.

27 yıldır Gizli Servis'te görev yapan Kimberly Cheatle'ın önümüzdeki hafta Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi ve Temsilciler Meclisi İç Güvenlik Komisyonuna ifade vermesi bekleniyor.

Cheatle, Gizli Servis'in silahlı saldırganın çatıya tırmanıp, tüfeğini yerleştirdiği binanın güvenliğini sağlamak için yerel polise güvendiğini söyledi.

Butler İlçesi Polis Müdürü Tom Knights CBS'e yaptığı açıklamada, yerel bir polis memurunun saldırıdan dakikalar önce çatıda silahlı kişiyle yüz yüze geldiğini paylaşmıştı. Polis memuru, şüpheli bir kişiyle ilgili ihbarlar üzerine arama yapıyordu ve Knights'a göre çatıya çıktığında şüphelinin kendisine tüfek doğrulttuğunu gördü.

"Savunmasız" pozisyondaki polis memuru kendini bırakarak yere düştü ve daha sonra ekibini silahlı adam konusunda uyardı. Birkaç dakika sonra da ateş açılmaya başlandı.

Saldırı, İç Güvenlik Bakanlığı'nın müfettişi tarafından soruşturuluyor. Biden ayrıca bağımsız bir inceleme başlatılması talimatını vereceğini söyledi.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Trump'a suikast girişimiyle ilgili yeni bilgiler paylaşıldı - Son Dakika

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