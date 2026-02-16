Trump'ın İran'la anlaşma sağlanamazsa İsrail'e saldırı için destek vereceği iddiası - Son Dakika
Trump'ın İran'la anlaşma sağlanamazsa İsrail'e saldırı için destek vereceği iddiası

Trump\'ın İran\'la anlaşma sağlanamazsa İsrail\'e saldırı için destek vereceği iddiası
16.02.2026 00:34
ABD ile İsrail arasındaki nükleer müzakerelerin nasıl sonuçlanacağı merakla beklenirken, ABD basınından felaket senaryosu gibi bir iddia geldi. Trump'ın İran ile anlaşmaya varılamaması durumunda İsrail'in Tahran'ın balistik füze programına yönelik saldırılarını destekleyeceği, bunu da Netanyahu'ya söylediği öne sürüldü.

ABD basınında yer alan haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya İran ile bir anlaşma sağlanamaması halinde İsrail'in İran'ın balistik füze programına yönelik saldırılarını destekleyeceğini söylediği iddia edildi.

"GÖRÜŞMELERDEN SONUÇ ÇIKMAZSA İSRAİL'E SALDIRIYA İZİN VERECEK

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını destekleyeceği öne sürüldü. ABD basınında yer alan haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz sene aralık ayında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede, İran ile bir anlaşma sağlanamaması halinde İsrail'in İran'ın balistik füze programına yönelik saldırılarını destekleyeceğini söylediği iddia edildi.

Haberlerde, ABD'nin İsrail'e saldırılar konusunda desteğinin hava ikmal desteği veya Arap ülkelerinin hava sahasının kullanılması için izin alınması olabileceği ifade edildi.

ABD VE İRAN SALI GÜNÜ CENEVRE'DE BİR ARAYA GELECEK

ABD ve İran arasında ilk turu 6 Şubat'ta Umman'da yapılan görüşmenin ardından tarafların ikinci tur için salı günü İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelmesi bekleniyor. İran görüşmelerde sadece nükleer programa odaklanırken, ABD ise İran'ın balistik füze kapasitesi ve elindeki zenginleştirilen uranyumu da müzakerelere dahil etmek istiyor.

ABD VE İRAN ARASINDAKİ MÜZAKERELER

İran ile ABD arasında, Haziran 2025'te İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrasında kesintiye uğrayan nükleer görüşmeler, Umman'da 6 Şubat'ta yeniden yapılmıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile yapılan görüşmeler için "İran ile ABD arasında Maskat'taki müzakereler, tarafların görüşmeleri sürdürme yönünde mutabakata varmasıyla sona erdi." demişti.

Müzakereler, Tahran-Washington arasında tansiyonun yeniden yükseldiği, Washington'un Tahran'a karşı bölgede askeri yığınağını artırdığı bir dönemde gerçekleşmişti.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Binyamin Netanyahu, Donald Trump, Güvenlik, Politika, İsrail, Tahran, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump'ın İran'la anlaşma sağlanamazsa İsrail'e saldırı için destek vereceği iddiası - Son Dakika

SON DAKİKA: Trump'ın İran'la anlaşma sağlanamazsa İsrail'e saldırı için destek vereceği iddiası - Son Dakika
