TSK'nın hava harekatı Rusya'yı rahatsız etti: Ankara harekat öncesi bilgi vermedi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Türkiye'yi Suriye'de 'aşırı askeri güç' kullanmaktan kaçınmaya ve itidal göstermeye çağırdı. Rus haber ajansı RIA'nın aktardığına göre Moskova yönetimi, Türkiye'nin 'Kürt sorununa barışçıl bir çözüm araması gerektiğini' bildirdi.

"ANKARA BİZE HERHANGİ BİR BİLGİ VERMEDİ"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) başlattığı hava harekatı konusunda Ankara'nın kendilerine önceden bilgi vermediğini söyleyen Lavrentyev, "Türk meslektaşlarımıza, Suriye'nin sadece kuzey ve kuzeydoğu bölgelerinde değil, tüm topraklarda gerilimin tırmanmasını önlemek için belirli bir itidal göstermeleri çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN "BİZLER İCAZETLİ ÇALIŞMIYORUZ" DEDİ

Katar ziyareti dönüşü basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz bu operasyonla ilgili ne Sayın Biden'la ne Sayın Putin'le herhangi bir görüşme yapmış değiliz. Nitekim bu olayda da olduğu gibi, her zaman söylüyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz. Türkiye'nin güvenlik teşkilatı, bizler icazetli çalışmıyoruz. Biz eğer bir adım atacaksak bunun kararını veririz ve bu adımı da atarız. Bu konuda Amerika artık bizi bilmesi lazım. Herhalde biliyordur. Bundan sonraki süreçte zaten bizim çok daha önemli adımları kararlı bir şekilde nasıl atacağımızı, atmamız gerektiğini de inşallah hepsi görecek" ifadelerini kullanmıştı.