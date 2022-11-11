Türk Devletleri Teşkilatı'dan tarihi adım: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, gözlemci üye olarak kabul edildi

Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları 9'uncu Zirvesi, Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde gerçekleştirildi. Zirvede teşkilatın geleceği ve devletler arasındaki ekonomik iş birliğinin ele aldığı zirvede tarihi bir adım karar alındı.

"KKTC TEŞKİLATA GÖZLEMCİ ÜYE OLARAK KABUL EDİLDİ"

Kardeşlik hukukunun gereğini yerine getirerek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Teşkilat'a gözlemci üye olmasının kabul edildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıslı kardeşlerimizin yalnız olmadığını göstererek, çözüm sürecine de katkı sağladık. Bu dayanışma iradesini sergilediğiniz için siz kıymetli kardeşlerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"ADIM ADIM O DA OLACAK"

Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adım adım… O da olacak! Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türk Devletleri Teşkilatı'na Gözlemci üye olarak kabul edildi. Her zaman her yerde KKTC'nin yanındayız" dedi.

KARAR NE ANLAMA GELİYOR?