Türk iş insanının kullandığı uçak dağa çakıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türk iş insanının kullandığı uçak dağa çakıldı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kolombiya'da Türk iş insanı Mehmet Çankaya ile 4 Kolombiya vatandaşının bulunduğu uçağın enkazına, telsiz irtibatının kesilmesinden üç gün sonra ulaşıldı. Yaklaşık 9 bin feet yükseklikteki sarp dağlık alanda bulunan uçaktaki 5 kişinin sağlık durumuna ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Kolombiya'da 13 Eylül'de telsiz irtibatı kesilen ve içinde Türk iş insanı Mehmet Çankaya ile 4 Kolombiya vatandaşının bulunduğu uçağın enkazına, zorlu coğrafi şartlar nedeniyle ancak üç gün sonra ulaşılabildi. Türkiye'nin Bogota Büyükelçiliği süreci yakından takip ederken, kazazedelerin sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

9 BİN FEET YÜKSEKLİKTEKİ DAĞLIK ALANA DÜŞTÜ

Choco bölgesindeki Condoto'da yer alan Mandinga Havalimanı'ndan başkent Bogota'daki Guaymaral Havalimanı'na gitmek üzere havalanan HK4985 tescilli Cessna T206 tipi uçakla 13 Eylül sabahı yerel saatle 09.23'te telsiz bağlantısı tamamen koptu. Türk iş insanı Mehmet Çankaya'nın kullandığı ve 4 Kolombiya vatandaşını da taşıyan uçağın kaybolmasının ardından acil durum radyo vericisi (ELT) devreye girdi. Kolombiya Sivil Havacılık Otoritesi ve arama kurtarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, uçağın Risaralda bölgesine bağlı Pueblo Rico sınırlarında, yaklaşık 9 bin feet yükseklikteki dağlık bir araziye düştüğü yaklaşık bir gün sonra tespit edildi.

Türk iş insanının kullandığı uçak dağa çakıldı

SARP ARAZİ KURTARMA ÇALIŞMALARINI ZORLAŞTIRDI

Ülkenin ulaşılması en güç coğrafyalarından biri olan kaza bölgesine karayoluyla erişimin imkansız olması, arama kurtarma operasyonunu önemli ölçüde yavaşlattı. Ekiplerin helikopterle doğrudan enkazın bulunduğu noktaya indirilmesi planlansa da arazinin sarp ve engebeli yapısı bu manevraya izin vermedi. Kurtarma görevlileri, enkazın yakınına helikopterlerle bırakıldıktan sonra zorlu doğa koşullarında yürüyerek ilerlemek zorunda kaldı. Havadan da destek verilen yoğun çalışmaların neticesinde, dağın yamacına çarpan ve parçaları geniş bir alana yayılan uçağın enkazına ancak kazadan üç gün sonra karadan ulaşılabildi.

Türk iş insanının kullandığı uçak dağa çakıldı

KAZAZEDELERİN DURUMU BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Enkaz alanına güçlükle varılmasının ardından gözler uçakta bulunan 5 kişinin akıbetine çevrildi. Kolombiyalı yetkililer, dik yamaçlarda yürütülen çalışmaların son derece zor şartlar altında sürdüğünü vurgularken, kazazedelerin sağlık durumu veya enkazdaki son durum hakkında henüz resmi bir bilgi paylaşmadı. Öte yandan Türkiye'nin Bogota Büyükelçiliği, kazanın yaşandığı ilk andan itibaren faaliyetleri yakından takip ettiğini ve iş insanı Mehmet Çankaya ile diğer yolculara ulaşılması için yerel makamlarla sürekli temas halinde olduklarını duyurdu.

Mehmet Çankaya, Kolombiya, Türk İş, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türk iş insanının kullandığı uçak dağa çakıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB duruşmasında çarpıcı sözler: Dijital Deneyim Müzesi için herhangi bir ihale yapılmadı İBB duruşmasında çarpıcı sözler: Dijital Deneyim Müzesi için herhangi bir ihale yapılmadı
Bakan Çiftçi: Örgüt üyeleri yurt dışına kaçsa da yakalanıp iade ediliyor Bakan Çiftçi: Örgüt üyeleri yurt dışına kaçsa da yakalanıp iade ediliyor
Atakum’da yanlış hedefe ateş Boş araca kurşun yağdıran zanlı yakalandı Atakum'da yanlış hedefe ateş! Boş araca kurşun yağdıran zanlı yakalandı
Şanlıurfa’da döner bıçaklı kavga kamerada Dehşete düşüren anlar kamerada Şanlıurfa'da döner bıçaklı kavga kamerada! Dehşete düşüren anlar kamerada
Arjantin’de günde 5 saat çalışana 3 hafta tatil bedava Arjantin'de günde 5 saat çalışana 3 hafta tatil bedava
Evde eşinin öldüğü yangında yaralanan kadın tedavisinin ardından tutuklandı Evde eşinin öldüğü yangında yaralanan kadın tedavisinin ardından tutuklandı

14:50
100 yıl içinde tamamen yok olacak şehirler Listede Türkiye’den iki il var
100 yıl içinde tamamen yok olacak şehirler! Listede Türkiye'den iki il var
14:31
Fenerbahçe resmen açıkladı İşte Asensio’nun sahaya çıkacağı maç
Fenerbahçe resmen açıkladı! İşte Asensio'nun sahaya çıkacağı maç
14:26
Arda Güler frikikten vurdu, İspanyollar coştu: Çılgın Türk Arda
Arda Güler frikikten vurdu, İspanyollar coştu: Çılgın Türk Arda
14:16
Üç bakanlığın kararıyla resmileşti Okul kantinlerinde yeni dönem
Üç bakanlığın kararıyla resmileşti! Okul kantinlerinde yeni dönem
13:14
Türk iş insanının kullandığı uçak dağa çakıldı İçinde 5 kişi vardı
Türk iş insanının kullandığı uçak dağa çakıldı! İçinde 5 kişi vardı
12:42
Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı
Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2026 15:02:42. #.0.2#
SON DAKİKA: Türk iş insanının kullandığı uçak dağa çakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement