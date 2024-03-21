Türkiye Maarif Vakfı (TMV) tarafından Somali'nin başkenti Mogadişu'da iftar programı düzenlendi.
TMV'nin Somali'deki merkez kampüsünde düzenlenen iftar programına TMV Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Alper Aktaş, TMV Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. Nevzat Şimşek, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Somali yetkilileri, veliler ve birçok misafir katıldı.
İftarda yaptığı konuşmada Akgün, TMV'nin dünya genelinde 52 ülkede okulu bulunduğunu ve neredeyse tüm okullarda benzer katılımlı iftar programları düzenlediklerini dile getirerek, Somali'de 2016'da faaliyete başlayan Maarif Okulları'nın, öğrencilerin kültür, dil ve geleneklerini koruyarak modernleşmelerine katkı sağlamayı amaçladıklarını dile getirdi.
Akgün, "Biz modern dünyanın eğitiminin en iyisini sağlıyoruz ancak aynı zamanda öğrencilerimizin kendi kültürlerine bağlı kalmasını ve yabancılaşmadan modernleşmelerini istiyoruz. Afrika sorunlarını Afrika ile birlikte çözmek için bu okulları açıyoruz ve Somali gibi kardeş ve dost ülkelerin geleceğine birlikte yatırım yapıyoruz." şeklinde konuştu.
Büyükelçi Aktaş ise Türkiye'nin Somali halkına dokunmayı amaçladığını ve TMV'nin de faaliyetlerinde bu amaca hizmet ettiğini belirterek, "Amacımız, kalplere dokunmaktır. Kimi zaman Maarif Okullarının yaptığı bu iftar, kimi zaman da TİKA'nın açtığı bir kuyudan su sağlayarak bu amacı gerçekleştiriyoruz." dedi.
Mogadişu'da 2 kampüsüyle faaliyet gösteren, fen, sosyal bilimler, bilişim teknolojileri, yerel kültür, uluslararası bir dil ile başarılı bir şekilde Türkçe öğreten Somali Uluslararası Maarif Okulları, ülkenin kalkınmasına yönelik nitelikli insan kaynağı yetişmesine katkı sunuyor.
Son Dakika › Dünya › Türkiye Maarif Vakfı, Somali'de İftar Programı Düzenledi - Son Dakika
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Irak'ın Kerkük kentinde ihtiyaç sahibi 175 aileye gıda yardımında bulundu ve 200 kişiye toplu iftar yemeği verdi. TDV Kriz Bölgeleri İnsani Yardım Sorumlusu Mahmut Temelli, Ramazan çalışmaları kapsamında Kerkük'teki kardeşleriyle buluşmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Gıda kolisi içerisinde pirinç, makarna, un, sıvı yağ, fasulye, salça, şeker, hurma ve çay bulunuyor.
Urla ve Dikili ilçeleri açıklarında motor arızası yaşayan iki lastik botun sürüklenmesi sonucu Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 51 düzensiz göçmen kurtarıldı. Ayrıca Seferihisar ilçesinde görevlendirilen Sahil Güvenlik Özel Harekat Timi, bir grup düzensiz göçmeni yakaladı. Kurtarılan ve yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
İsviçre'nin Zürih kentinde Türk Hava Yolları tarafından düzenlenen iftar yemeğinde, Türk sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri bir araya geldi. Türkiye'nin Zürih Başkonsolosu Hasan Emre Uygun, ramazan ayının manevi değerlerine vurgu yaparken, THY'ye deprem bölgesine taşıdığı malzemeler için teşekkür etti. THY Şube Müdürü Burak Öztürk ise THY'nin başarılarından dolayı İsviçre Türk toplumuna teşekkür etti ve 2023'te en yüksek yolcu sayısına ulaştıklarını belirtti.
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