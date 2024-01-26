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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yemek yerken çekilen fotoğrafını paylaştı - Son Dakika
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yemek yerken çekilen fotoğrafını paylaştı

Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Axiom Mission ekibinden Komutan Michael Lopez-Alegria ile yemek yerken çekilmiş fotoğrafını paylaştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da paylaşımı alıntılayarak, 'Afiyet olsun' dedi.

Türkiye\'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu\'nda yemek yerken çekilen fotoğrafını paylaştı
26.01.2024 - 09:36,
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Axiom Mission ekibinden Komutan Michael Lopez-Alegria ile yemek yerken çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

Alper Gezeravcı paylaşımında, "Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Komutan Michael ile yemek keyfi!" ifadelerini kullandı. Michael Lopez-Alegria ise aynı paylaşımı yaparak, "İlk Türk astronot ile Uzay İstasyonu'nda yemek keyfi!" ifadelerine yer verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır paylaşımı alıntılayarak, "Afiyet olsun" dedi.

Kaynak: DHA
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Alper Gezeravcı, Uzay, Teknoloji, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yemek yerken çekilen fotoğrafını paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yemek yerken çekilen fotoğrafını paylaştı - Son Dakika
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