Pençe-Kılıç değerlendirmesinde bulunan Yunanistan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye hadsiz tehdit! - Son Dakika
Üye Girişi

Pençe-Kılıç değerlendirmesinde bulunan Yunanistan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye hadsiz tehdit!

21.11.2022 09:01

Türkiye'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyine düzenlediği Pençe-Kılıç Hava Harekatı dünyada gündem olurken Yunanistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Konstantinos Floros, bu operasyonun Atina'ya bir mesaj olduğu yönündeki açıklamalara tepki gösterdi. Türkiye'ye yönelik skandal tehditlerine bir yenisini ekleyen Floros, ülkelerine savaş açmayı düşünenlerin yeni bir 'Maraton'la karşı karşıya kalacağını iddia etti.

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Konstantinos Floros ülkede düzenlenecek olan Silahlı Kuvvetler Günü kutlamaları nedeniyle yaptığı konuşmada Türkiye'ye göndermelerde bulundu.

"TÜRKİYE'NİN OPERASYONLARI YUNANİSTAN'A BİR MESAJ"

Orgeneral Konstantinos Floros, ülkelerine savaş açmayı düşünenlerin yeni bir 'Maraton'la karşı karşıya kalacağına işaret etti. Türkiye'nin açıklamalarına ve Türkiye'deki üst düzey analistlerin Ankara'nın Suriye ve Kuzey Irak'taki operasyonunun "Yunanistan'a bir mesaj" olduğu yönündeki açıklamalarına vurgu yapan Floros, bu sözlerinin Türkiye'ye dolaylı bir yanıt olduğunu belirtti.

"NE ZAMAN İSTERLERSE GELMEYE KARAR VERİRLER"

Yunanistan'ın önde gelen yayın organlarından protothema.gr haber sitesinin okuyucularına duyurduğu haberde, "Yüksek moral, profesyonellik, kararlılık, sarsılmaz irade ama her şeyden önce silahlarınızın gücü ve ruhunuzun ateşi, bizi kim tehdit ederse etsin, Yunanistan'ın güçlü, özgür ve bağımsız kalacağının en iyi garantisidir. Ne zaman isterlerse gelmeye karar verirler" ifadelerini kullandı.

"EMİNİM Kİ HER BİR YUNANLI ÜLKESİNİ KORUMAK İÇİN MÜCADELE VERECEK"

Floros konuşmasının devamında ise "Barış istiyoruz ve bunun için çalışıyoruz, ama kim 'gelmek' gibi ölümcül bir hata yaparsa, yeni bir Maraton, yeni bir Salamis ve yeni bir 731 ile karşı karşıya kalacağını önceden bilsin. Eminim ki her bir Yunanlı geçmişte pek çok kez olduğu gibi ülkesini korumak için iyi mücadele verecek. Bir toprak zerresi için, bir kaya için, bir Yunan taşı için bile… Çünkü biz onlara sahip olmak için ağır bir bedel ödedik" dedi. Sözcü gazetesinde yer alan habere göre silahlı Kuvvetler subaylarına seslenen Genelkurmay Başkanı, "Ülkemizi savunma cesareti bize atalarımızdan kaldı ve herkes tarafından biliniyor" dedi.

MARATON NEDİR?

Floros'un bahsettiği Maraton: Yunanistan'a birinci Pers saldırısı sırasında, MÖ 490 yılında Platea'dan gelen destek birliğiyle takviye edilmiş Atina kuvvetleri ile General Datis komutasındaki Ahameniş Ordusu arasında Maraton Ovası'nda gerçekleşen bir muharebe. Pers Ordusu'nun yenilebileceğini gören Yunanlar, Perslere karşı daha bir özgüvenle savaşmıştır. Yunanlılar, Perslere karşı alınan zaferin bir bakıma Maraton Muharebesi ile başladığına inanmaktadır.

YORUMLAR
500
Pençe Kılıç operasyonu Yunanistan'ın huzurunu bozdu! 'Atina'ya mesaj' vurgusu manşetten verildi Pençe Kılıç operasyonu Yunanistan'ın huzurunu bozdu! 'Atina'ya mesaj' vurgusu manşetten verildi GÜNDEM / 21 Kasım 2022 GÜNDEM / 21 Kasım 2022

Yunanistan, Operasyon, Türkiye, Ankara, Atina, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Pençe-Kılıç değerlendirmesinde bulunan Yunanistan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye hadsiz tehdit! - Son Dakika


Son Dakika
08:55 Meteorolojiden 17 ile sarı ve turuncu kodlu uyarılar! Fırtına bu kez fena geliyor
08:51 Katar ve Ekvador arasındaki 2022 Dünya Kupası açılış maçında tarih tersten yazıldı
08:47 Danla Bilic'ten eski sevgilisi Kubilay Aka'ya gönderme: Bitenlere yer açın ki yenisi gelsin
08:46 Pençe-Kılıç değerlendirmesinde bulunan Yunanistan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye hadsiz tehdit!
08:28 Hem AB hem de NATO üyesi olan Avrupa ülkesi Bayraktar SİHA için talepte bulundu
08:20 Hıncal Uluç'un ölümü sonrası spor ve siyaset dünyasından peş peşe taziye mesajları yayımlandı
06:22 Bartın'da alevler geceyi aydınlattı! Orman yangınıyla ilgisi olduğu değerlendirilen 4 kişi gözaltına alındı
03:10 İstiklal'de infial yaratan görüntülere imza atan yabancı uyruklu şahıs yakalandı
01:30 Ünlü oyuncuları taşıyan minibüs tıra çarptı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
00:59 Gazeteci Hıncal Uluç, 83 yaşında yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2022 09:13:20. #1.13#
SON DAKİKA: Pençe-Kılıç değerlendirmesinde bulunan Yunanistan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye hadsiz tehdit! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement