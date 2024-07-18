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Türkiye'ye giden kadın hastanede mahsur kaldı

Türkiye\'ye giden kadın hastanede mahsur kaldı

Eşinin küllerini savurmak için Türkiye'ye giden Cerys Rees, nöbet geçirdikten sonra bir hastanede mahsur kaldı. Sigorta şirketi tıbbi masrafları karşılamayı reddettiği için Rees İngiltere'ye transfer edilemedi. Rees'in ailesi, kadına epilepsi teşhisi konulmadığını belirtirken, sigorta şirketi beyan etmemesi nedeniyle ödeme yapamayacaklarını söyledi. Rees'in kız kardeşi, durumunun kritik olduğunu ve hava ambulansı için para toplandığını paylaştı.

18.07.2024 12:28
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Ölen eşinin küllerini savurmak için Türkiye'ye giden Cerys Rees, nöbet geçirdikten sonra bir hastanede mahsur kaldı.

Ailesi, sigorta şirketinin tıbbi masrafları karşılamayı reddettiğini ve Rees'in bu yüzden İngiltere'ye transfer edilemediğini söylüyor.

Sigorta şirketi, Rees'in epilepsi hastası olduğunu beyan etmemesi nedeniyle ödeme yapamayacağını söylerken Rees'in ailesi, 34 yaşındaki kadına hiç epilepsi teşhisi konulmadığını belirtiyor.

Rees, bu yılın başında kanserden ölen eşinin küllerini 18 Haziran'da Antalya'ya serpmeye gitti.

Ancak oradayken bir nöbet geçirdi ve Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı.

Ailesi, Rees'in her gün nöbet geçirmeye devam ettiği için yakından izlenmesi gerektiğini söylüyor.

Rees'i ziyaret eden kız kardeşi Rhianna Boundford, kardeşinin hayatı için "çok endişeli" olduğunu paylaştı.

Galler'de bakıcı olarak çalışan kız kardeşini "sevgi dolu ve şefkatli bir insan" olarak tanımlayan Boundford, "Cerys korkunç görünüyordu ve nöbetler nedeniyle neredeyse boğularak ölüyordu. Kalbi durduğu için defalarca kalp masajı yapıldı" diye konuştu.

Rhianna Boundord, 2022 yılında Rees'in kendisine ve eşine alkollü bir sürücünün çarpmasının ardından nöbet geçirmeye başladığını paylaştı.

Doktorların nöbetin stresle bağlantılı olduğuna inandıklarını ve kız kardeşine lupus teşhisi koyduklarını söyledi.

Rees, kocasının ölümünden önce küllerini ziyaret ettiği her ülkeye serpeceğine söz vermişti.

Rhianna Boundford, Türkiye'deki doktorların nöbetlerin lupus hastalığından kaynaklandığını söylediğini ve bakımı için kız kardeşinin İngiltere'ye götürülmesini tavsiye ettiklerini paylaştı.

Hava ambulansı için para toplanıyor

Boundford, Cega adlı sigorta şirketiyle iletişime geçtiğini ancak Rees'in İngiltere'ye transferi için gerekli masrafları karşılamayı reddettiklerini söyledi.

Rees'in nöbetlerini durduramadıkları için doktorlar onu komaya sokarak Cardiff'teki Galler Üniversitesi Hastanesi'ne göndermeyi planlıyordu ve bunun için bir hava ambulansı talep etmişti.

Ancak ambulans maliyeti yaklaşık 52 bin dolar olduğu için Boundford internet üzerinden para toplamaya çalışıyor.

Süreci "travmatik" diye nitelendiren Boundford, kız kardeşinin durumunun kritik olduğunu ve sadece ilaç alırken uyanık olduğunu söylüyor:

"Uzman bakımı için eve götürmezsek onu kaybedeceğiz."

Cega şirketi, Rees ve ailesinin karşılaştığı zorlukların farkında olduğunu söyledi ancak, "Belirli bireysel vakalar hakkında yorum yapamayız" açıklamasını yaptı.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Türkiye'ye giden kadın hastanede mahsur kaldı - Son Dakika

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