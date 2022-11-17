Gıda krizi ile ilgili dünyayı rahatlatan açıklama Ukrayna'dan geldi: Tahıl anlaşması 4 ay uzatıldı - Son Dakika
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Gıda krizi ile ilgili dünyayı rahatlatan açıklama Ukrayna'dan geldi: Tahıl anlaşması 4 ay uzatıldı

17.11.2022 10:52

Ukrayna Altyapı Bakanlığı,19 Kasım'da süresi bitecek olan Karadeniz Tahıl Anlaşması'yla ilgili son gelişmeyi açıkladı. Bakanlık, İstanbul'da imzalanan anlaşmanın 120 gün daha uzatıldığını duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle bölgeden çıkarılamayan tahıllar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşmasıyla ihtiyacı olan ülkelere gönderilmeye başlanmıştı.

RUSYA FESHETSE DE TEKRAR ANLAŞMAYA DAHİL OLDU

Şimdiye kadar anlaşma kapsamında 11 milyon tondan fazla tahıl sevkiyatı gerçekleştirilmişti. Rusya geçtiğimiz günlerde anlaşmayı kısa süreliğine askıya alsa da Türkiye'nin girişimleriyle tahıl sevkiyatı yeniden sağlanmıştı.

120 GÜN DAHA UZATILDI

22 Temmuz'da İstanbul'da imzalanan anlaşmanın geçerliliği 19 Kasım'da sona eriyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 sonrası yaptığı açıklamada Türkiye'ye dönünce anlaşmanın uzatılması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i arayacağını söylemişti. Ukrayna Altyapı Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama geldi. Bakanlık 19 Kasım'da sona erecek anlaşmanın 120 gün boyunca uzatıldığını duyurdu.

Türkiye ve Rusya Savunma Bakanlıkları, Ukrayna Altyapı Bakanlığı ülkeler adına süreci yürüten kurumlar olarak belirlenmişti.

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Ukrayna, Türkiye, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Gıda krizi ile ilgili dünyayı rahatlatan açıklama Ukrayna'dan geldi: Tahıl anlaşması 4 ay uzatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gıda krizi ile ilgili dünyayı rahatlatan açıklama Ukrayna'dan geldi: Tahıl anlaşması 4 ay uzatıldı - Son Dakika
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