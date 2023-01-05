Ukrayna lideri Zelenski ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan savaşı bitirecek teklifini tekrarladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ardından Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşı ele alındı.

İNSANİ YARDIM VE TAHIL KORİDORU ELE ALINDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye'nin Ukrayna'ya insani yardım ve enerji konusunda sağladığı destek ile tahıl koridorundaki gelişmeler ele alındı.

"TÜRKİYE, ARABULUCULUK GÖREVİNE HAZIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya ve Ukrayna arasında kalıcı barışın tesisi için Türkiye olarak kolaylaştırıcılık ve arabuluculuk görevini üstlenmeye hazır olduklarını ifade etti.

DİPLOMATİK KATKI VURGUSU

Esir değişimi konusundaki çalışmalarının devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zaporijya Nükleer Santrali konusunda yürütülen süreci hızlandırmak için de diplomatik katkı sağlayabileceklerini dile getirdi.

PUTİN'E DE BARIŞ ÇAĞRISI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le görüşmesinde Türkiye-Rusya ilişkileri ele alındı. Görüşmede Türkiye'de bir doğal gaz merkezi kurulması ile terör örgütü PKK/PYD/ YPG'nin özellikle Tel Rifat ve Münbiç'ten temizlenmesi konusunda artık somut adım atılması gerektiği vurgulandı. Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili müzakerelerin olumlu sonuç verdiğine tahıl koridoru, esir değişimi ve Zaporijya Nükleer Santrali çevresindeki güvenli bölge girişimlerinde şahit olduklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, barış ve müzakere çağrılarının tek taraflı ateşkes ilanı ve adil çözüm vizyonuyla desteklenmesi gerektiğini dile getirdi.