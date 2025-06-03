Ukrayna-Rusya Görüşmelerinde İlerleme Soru İşareti - Son Dakika
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Dünya

Ukrayna-Rusya Görüşmelerinde İlerleme Soru İşareti

03.06.2025 16:19
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Kremlin, İstanbul'daki görüşmelerden ani bir ilerleme beklenmediğini açıkladı; ateşkes önerildi.

(ANKARA)Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, dün Türkiye'de yapılan Rusya- Ukrayna görüşmelerinden ani bir ilerleme beklemenin doğru olmayacağını söyledi.

Moskova ile Kiev arasında bazı anlaşmalara varıldığını belirten Peskov, "Bu anlaşmalar hayata geçirilecek, çalışmalar devam edecek. Ukrayna tarafına iletilen memorandumun yanıtını bekliyoruz" dedi. Kremlin Sözcüsü, Rus tarafının Ukrayna ile paylaştığı çözüm önerilerinin yer aldığı memorandumun metninin kamuoyuna açıklanması kararının, belge Kiev ile görüşüldükten sonra Vladimir Medinski tarafından alındığını belirtti. Peskov, belgenin Ukrayna heyetine gizli şekilde teslim edildiğini, herhangi bir sızıntı yaşanmadığını vurguladı.

Gerekmesi halinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yeni bir temasın kısa sürede organize edilebileceğini, ancak şu an için böyle bir mutabakat olmadığını açıklayan Peskov yakın zamanda Putin, Trump ve Zelenski'nin üçlü bir görüşme gerçekleştirmesinin pek mümkün görünmediğini de sözlerine ekledi.

Kremlin Sözcüsü "Dün kamuoyuyla paylaşılan memorandum metni, Ukrayna tarafına sunduğumuz taslaktır. Çok sayıda madde içeriyor, çeşitli seçenekler barındırıyor. Amaç, çatışmanın temel nedenlerinden kurtulmak ve kalıcı bir çözüme ulaşmaktır" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin İstanbul görüşmeleri sonrası yaptığı açıklamayı "talihsiz ve görüşme ruhuna aykırı" olarak nitelendiren Peskov, ülkesinin Washington ile iletişim kanallarını açık tuttuğunu ve bu kanallar üzerinden temasların sürdüğünü belirtti.

Rusya ve Ukrayna arasında dün İstanbul'da ikinci tur müzakereler gerçekleştirildi. Görüşme bir saatten fazla sürdü. Taraflar, çatışmanın çözümüne yönelik memorandumlarını birbirine iletti. Taraflar geniş kapsamlı yeni bir esir değişimi konusunda da anlaşmaya vardı. 25 yaş altındaki esirler de bu değişim kapsamında olacak. Toplamda en az bin kişinin takas edilmesi öngörülüyor.

Buna ek olarak 2 ya da 3 günlük bir geçici ateşkes üzerinde de anlaşmaya varıldı. Bu ateşkes, bazı cephe bölgelerinde ölen askerlerin cenazelerinin toplanabilmesi için uygulanacak.

Rusya basını tarafından yayımlanan ve Türkiye aracılığıyla Ukrayna tarafına iletilen Moskova'nın memorandumuna göre, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinden belirli bir mesafeye kadar asker çekmesi, seferberliği sonlandırması ve sıkıyönetimi kaldırarak 100 gün içinde seçim düzenlemesi gerekiyor. Ayrıca, Ukrayna'nın tarafsız ve ittifak dışı statü benimsemesi, nükleer silah edinmemesi, Rusça konuşan vatandaşların haklarını güvence altına alması isteniyor.

Memorandumda ateşkesin uygulanışının Rusya ve Ukrayna tarafından ortak kurulacak bir izleme merkezi aracılığıyla denetlenmesi öneriliyor. Belgede ayrıca, Kırım ve işgal altındaki dört bölgenin Rusya'nın parçası olarak uluslararası düzeyde tanınması talep ediliyor. Barış anlaşmasının ise bağlayıcı bir BM Güvenlik Konseyi kararıyla tescillenmesi gerektiği belirtiliyor.

Kaynak: ANKA

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