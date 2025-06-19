Ummanlılar Trabzon'a Gitti

1) İRAN'DAKİ UMMANLILAR TRABZON'A GİTMEK İÇİN YOLA ÇIKTILAR

Van'ın Kapıköy Gümrük Kapısı'nı kullanarak İran'dan Türkiye'ye giriş yapan Umman vatandaşları, otobüslere binerek Trabzon'a gitmek üzere yola çıktı. Ummanlılar, buradan da ülkelerine dönüş yapacak.

Trabzona gitmek için yola çıkan Umman'lı vatandaş, 'Elhamdulillah Türkiye'ye ulaştık Allah'ın yardımıyla ve Türk hükümetinin ve elçiliğin sağladığı imkanla Türkiye'de misafir kalacağız ve inşallah Umman'a en yakın zamanda döneriz, çok teşekkürler.' dedi.