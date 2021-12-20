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Ünlü sunucu çorba içtiği sırada yaşadığı korkunç olayı anlattı! Koronadan sonra hayatı eskisi gibi olmamış - Son Dakika

Ünlü sunucu çorba içtiği sırada yaşadığı korkunç olayı anlattı! Koronadan sonra hayatı eskisi gibi olmamış

20.12.2021 11:48

ABD'de geniş bir çevre tarafından tanınan ünlü sunucu Maurielle Lue, koronavirüsü atlattıktan sonra başına gelen korkunç olayları anlattı. Lue, çorba içtiği sırada idrar tadı aldığını belirterek, koronadan sonra tat duyusunun yerine gelmediğini ifade etti.

Koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini sürdürürken, ünlü isimlerin salgınla ilgili anlattıkları da gündem oluyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan ünlü televizyon sunucusu Maurielle Lue'nin korona ile ilgili sözleri ise çok konuşuldu.

KORONAYI ÇOK AĞIR GEÇİRDİ

Virüs testinin pozitif çıkmasının ardından tedavisine başlanan ünlü sunucu, durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, Lue'yi hızlı şekilde müşahede altına aldı. Uzun süre hastanede kalan genç kadın, iyileşti ancak hayatı kökten değişti. Koronadan sonra iş yerinin adresini bile unutan Maurielle Lue, asıl değişimi çorba içerken fark ettiğini belirtti.

TAT VE KOKU DUYUSUNU KAYBETTİ

Koronaya yakalanmasının ardından tat ve koku duyusunu kaybeden ünlü sunucu, iyileşmesinin ardından bu duyularını yeniden kazanacağını düşünüyordu fakat işler istediği gibi gitmedi.

"ÇORBA İÇERKEN DEHŞETE DÜŞTÜM"

Lue, bir gün çorba içerken hayatındaki değişiklikleri fark etti. Çorbanın sıcak muz ve kedi idrarı gibi koktuğunu dile getiren Lue, bu durumu günlük hayatının her alanında yaşamaya başladı. Evinde bir kedi beslediği için kedi idrarı kokusuna aşina olduğunu belirten Lue, bu güçlü kokuyu alışverişe gittiği mağazada, yolda yürürken hatta hayatının her alanında hissetti. Aldığı tüm kokuları kedi idrarı gibi algılayan Lue büyük zorluk yaşadığını belirtti.

Ünlü sunucu çorba içtiği sırada yaşadığı korkunç olayı anlattı! Koronadan sonra hayatı eskisi gibi olmamış

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Son Dakika Dünya Ünlü sunucu çorba içtiği sırada yaşadığı korkunç olayı anlattı! Koronadan sonra hayatı eskisi gibi olmamış - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Ünlü sunucu çorba içtiği sırada yaşadığı korkunç olayı anlattı! Koronadan sonra hayatı eskisi gibi olmamış - Son Dakika
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